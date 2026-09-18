Las razones que empujaron a Varrone a cerrar, tres fechas antes del final de la temporada, su participación en la F2

El escenario no era desconocido y el doble golpe que sufrió en el circuito de “Madring”, en la capital de España, apuró los acontecimientos para firmar el anticipado final de temporada de Nicolás Varrone en la Fórmula 2. Un desenlace doloroso, frustrante, porque el piloto, de 25 años, alimentó con expectativa su participación en la categoría, a la que le dio prioridad y prácticamente se desentendió de sus colaboraciones en las carreras de resistencia, donde se destacó en los últimos años.

El motivo de su salida del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) tiene múltiples aristas: el auto no se destacaba en la grilla y el presupuesto se sometió a un análisis rumbo al futuro, entre ser parte de las tres últimas fechas o buscar alternativas para 2027. El argentino y su equipo de trabajo priorizó la segunda ventana y así se cerró la experiencia.

Nicolás Varrone conduce en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal; en Canadá, el argentino hizo su mejor cosecha de puntos, con el sexto puesto en la Feature Racing CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La aventura de Varrone en la F2 no descubrió a la espada de Ingeniero Maschwitz en un rol principal. En 11 fechas, son dobles entre las Feature -el equivalente a un gran premio- y las carreras Sprint, no redondeó un fin de semana ideal, de los que provocan un impacto y despiertan la atención en el paddock. El bonaerense necesitaba una jornada con esas características, porque era una de las condiciones de General Motors (GM) para repetir o ser considerado para el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 y porque el desembarco en la F2 no resultó un camino tradicional.

Varrone no corría desde hacía seis años en monoplazas, ya que había concentrado las energías en las carreras de endurance: el Mundial de Resistencia (WEC) y el campeonato IMSA, el equivalente en los Estados Unidos. Tampoco era un talento que llegó acompañado con el respaldo y la asistencia de una academia de Fórmula 1, a pesar de su vinculación con GM, el gigante de la industria automotriz estadounidense que se estrenó en este calendario en el Gran Circo.

Además, GM tiene intereses específicos en otro piloto que era rival de Varrone: Colton Herta. El californiano, hijo de Bryan -piloto de CART e IndyCar-, responde a la estructura de la familia Andretti, que fue promotor del ingreso de Cadillac, aunque la F1 dio el aval recién cuando se cambió la estrategia y el fabricante se comprometió a desarrollar sus propios motores, que debutarán en 2028, y a cumplir con las millonarias compensaciones económicas estipuladas en el Pacto de la Concordia. El estadounidense, que después del accidente que protagonizó el viernes no corrió en “Madring”, tampoco sobresale: se ubica 19° en el campeonato, un puesto por delante de Varrone.

La gira europea resultó un martirio para Nicolás Varrone, que solo sumó un punto en Monza; las tareas para recuperar rendimiento no dieron resultados y el bonaerense cerró su ciclo con el equipo Van Amersfoort Racing @paxassistance

El cuarto puesto en la carrera Sprint en Miami y el sexto casillero en Canadá -su mejor resultado- entusiasmaron, a pesar de que en ambos escenarios tuvo roces que le valieron penalizaciones de los comisarios deportivos. Las rondas en los circuitos europeos hundieron al piloto, que volvió a puntuar recién en Monza, donde fue tercero en los entrenamientos y en la qualy cayó al 17mo lugar. Los adelantamientos que ejecutó en Spa-Francorchamps enseñaron la jerarquía, aunque el elemento mecánico entregaba chispazos de rendimiento y la cátedra señala que la regularidad es determinante: el búlgaro Nikola Tsolov, que es el puntero del campeonato, no sumó en solo cuatro de las 22 carreras, al igual que su escolta, el brasileño Rafael Cámara. El europeo tiene el apoyo de Red Bull Junior Team, y el sudamericano pertenece a Ferrari.

El presupuesto para competir en una temporada de F.2 ronda entre los 2.800.000 y 3.250.000 dólares, una cifra a la que se suman los gastos de logísticas y operativos; los daños por accidente están fuera de ese monto, y corren por cuenta del piloto. El incidente en la prueba de clasificación en “Madring” inició el desbarranque y la insólita colisión que provocó Kush Maini –piloto de la Academia de Alpine- cerró una participación crítica, sin relevancia para el desarrollo, con nula cosecha de puntos y roturas en el chasis Dallara del coche N°22.

¡QUE MALA SUERTE, NICO! Kush Maini chocó a Varrone en la largada de la Sprin y el piloto argentino tuvo que abandonar.



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Con tres fechas para el final del curso, el grupo de trabajo que lidera el expiloto José Manuel Balbiani y Varrone contemplaron que continuar en la estructura neerlandesa sin resultados satisfactorios en la pista en los circuitos de Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi –los dos últimos están en evaluación, dependiendo del conflicto bélico en Medio Oriente- significaría un desembolso de dinero que difícilmente ofreciera una recompensa.

La ausencia de competitividad fue un déficit, porque de ser protagonista en las prácticas, Varrone se retrasaba en la prueba de clasificación. “Perdemos performance. Esperaba estar más confiado con el auto que en las primeras carreras, pero estaba más verde. Trabajamos con el equipo para mejorar después del parón”, comentó en agosto pasado en una charla con ESPN, sobre cómo evaluaba el primer segmento del calendario. Sin el salto de calidad y competitivo que se necesitaba, el desenlace fue previsible y no es un caso aislado: Franco Colapinto se estrenó en la última carrera de 2023 de la F2, en Abu Dhabi, por la baja de Jehan Daruvala del equipo MP Motorsport.

La desvinculación con VAR fue en excelentes términos: la relación con el dueño, el mexicano Rafael Villagómez –el hijo, que lleva el mismo nombre, fue el compañero de Varrone en la escudería- se destaca en el comunicado que posteó el argentino en redes sociales, anunciando que se bajaba de las tres últimas carreras. El piloto japonés Hiyu Yamakoshi, que corrió con la estructura en Fórmula 3 este año, tomará la butaca libre.

“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso con mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoorf Racing. No fue una decisión fácil. Pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera. Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles”, informó en el comunicado, que destacó el trato con Villagómez: “Y un gracias muy especial a la Familia Villagómez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto. Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”.

Once fecha corrió Nicolás Varrone bajo el paraguas del Van Amersfoort Racing; en la agenda del piloto argentino figura La Petit Le Mans, en el campeonato IMSA, como su posible próximo compromiso Dom Gibbons - Formula 1 - Formula 1

Desde el círculo íntimo del piloto señalaron que no hay tratativas con otros equipos para cerrar el año y que se evaluarán las posibilidades que se presenten para repetir en 2027 en la F2 o tomar un nuevo rumbo. La agenda de Varrone indica que correrá la Petit Le Mans, la última fecha de IMSA, el próximo 3 de octubre, y existe la posibilidad de participar en la Asian Le Mans Series, que se trasladará a Europa: el primer episodio será en Paul Ricard, entre el 13 y 15 de noviembre; la categoría luego se trasladará en enero del próximo año a Jerez de la Frontera, y cerrará la trilogía en Portimao, en febrero de 2027.