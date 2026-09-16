Así está el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 hoy

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Brasil, la Argentina y Colombia se mantienen en los primeros puestos, tras cuatro días de competencia
- 6 minutos de lectura'
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se encaminan a su primera semana de competencias y tres de los 15 países participantes, tras la cuarta jornada, se afianzan en los primeros puestos del medallero: Brasil, la Argentina y Colombia.
- Además de esas tres naciones, hay atletas de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.
La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling.
Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. A ambos se puede acceder libremente, sin necesidad de registrarse.
La delegación argentina la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.
Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte
- Ajedrez: 12 y 13 de septiembre - En Rosario
- Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe
- Atletismo: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Bádminton: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Beach vóleibol: 13 al 17 de septiembre - En Rosario
- Billar: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Bochas: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe
- Bowling: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires
- Boxeo: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela
- Canotaje (slalom y sprint): 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Ciclismo BMX Freestyle: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo BMX Race: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Montaña (MTB): 14 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Pista: 20 al 22 de septiembre - En Rosario
- Ciclismo Ruta: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Clavados: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Adiestramiento): 13 al 15 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Concurso Completo): 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Salto): 23 al 26 de septiembre - En Rosario
- Escalada Deportiva: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe
- Esgrima: 13 al 18 de septiembre - En Rosario
- Esports: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Esquí Náutico y Wakeboard: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Fútbol: 16 al 25 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Artística: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Rítmica: 18 al 21 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Trampolín: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Golf: 15 al 18 de septiembre - En Rosario
- Handball: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe
- Hockey sobre césped: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe
- Judo: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Karate: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Levantamiento de Pesas: 14 al 17 de septiembre - En Rosario
- Lucha: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Natación: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Natación Artística: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Pádel: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela
- Patinaje Artístico: 14 al 15 de septiembre - En Rosario
- Patinaje Velocidad: 14 al 16 de septiembre - En Rosario
- Pelota Vasca: 20 al 24 de septiembre - En Rosario
- Pentatlón Moderno: 14 al 18 de septiembre - En Rosario
- Polo Acuático: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Ráquetbol: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Remo (Convencional): 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Remo Coastal: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe
- Rugby 7: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Skateboarding: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela
- Sóftbol: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná
- Squash: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- SUP (Stand Up Paddle): 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe
- Surf: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata
- Taekwondo: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tenis: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tenis de Mesa: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tiro con Arco: 21 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tiro Deportivo: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Triatlón: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Vela: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario
En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).
La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.
Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición
- La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
- Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
- Santiago, Chile, 1986: Argentina.
- Lima, Perú, 1990: Argentina.
- Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
- Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
- Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
- Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
- Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
- Santiago, Chile, 2014: Brasil.
- Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
- Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.
- 1
Leandro Lozano hizo su primer gol con Boca en un Morumbí en el que hace dos años despidió inesperadamente a un amigo
- 2
Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1
- 3
Ronald Koeman anunció la muerte de su esposa Bartina por cáncer de mama
- 4
Colidio no podrá jugar para Vasco da Gama ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana: las razones