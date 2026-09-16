Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1

Franco Colapinto dejó Madrid con motivos para celebrar. En un circuito completamente nuevo para la Fórmula 1 y poco favorable para las características del Alpine A526, el argentino logró exprimir al máximo el potencial de su auto durante todo el fin de semana. La recompensa fue una sólida séptima posición en carrera, acompañada por seis puntos que le dan vuelo a su campaña y confirmaron una clara evolución en su rendimiento.

Detrás de ese avance hubo también una influencia directa de su compañero de equipo. Tras la sorprendente pole position conseguida por Pierre Gasly en Monza, Colapinto analizó con atención el trabajo del francés en clasificación y buscó trasladar parte de esas enseñanzas al desafío del Madring. El resultado quedó a la vista desde el sábado. “Después de Monza aprendí mucho de la clasificación de Pierre e intenté dar un paso aquí. Lo hice y volví a maximizarlo todo”, explicó el argentino después de la carrera.

Las felicitaciones de Colapinto a Gasly después de la pole que el francés consiguió en Monza dpa - PA Wire DPA

La principal diferencia que encontró estuvo en la manera en que Gasly construía cada sesión clasificatoria. Más allá de la velocidad pura, Colapinto observó aspectos relacionados con la experiencia, la administración de recursos y la progresión constante entre una tanda y otra. “Creo que fue un poco de todo. Él tiene más experiencia y los pasos que iba dando en todo, tanto en pilotaje como en gestión de energía, de tanda en tanda y de la Q1 a la Q2 y la Q3, eran muy claros”, detalló. “Aprendí de eso”.

Ese aprendizaje se reflejó especialmente en la clasificación. Mientras Gasly quedó eliminado en la Q2 y largó 14°, Colapinto avanzó hasta la Q3 y obtuvo el noveno lugar de partida. En un trazado que castigó el más mínimo error y donde completar una vuelta limpia fue un desafío permanente, el argentino consideró que algunas de sus mejores vueltas desde su llegada a la Fórmula 1 llegaron precisamente en Madrid. “Aquí estuve realmente fino en clasificación en una pista muy difícil. Probablemente sea la más complicada del año para clavar una vuelta y también la más satisfactoria cuando lo conseguís”, señaló. “Tanto la vuelta de Q2 como la de Q3 fueron increíbles. Volví a dar un paso y era lo que estaba buscando, así que estoy contento con eso”.

Franco Colapinto ya había insinuado un buen rendimiento durante las prácticas y la clasificación PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Ni siquiera un momento comprometido en La Monumental durante la Q2 alteró su plan. Después de una corrección tras perder momentáneamente el control del auto, Colapinto consiguió mantener la calma y selló el pase a la instancia decisiva. Más tarde valoró especialmente esa actuación. “Marqué todas las casillas y estoy muy satisfecho con eso. La clasificación de ayer fue una de las mejores que he hecho, con vueltas muy, muy buenas y colocando el coche en Q3”.

La carrera terminó de confirmar las buenas sensaciones. Desde el noveno puesto, el argentino volvió a destacarse en la largada y rápidamente se instaló entre los diez mejores. Administró con criterio los neumáticos en el primer tramo, aprovechó la ventana abierta por el Virtual Safety Car para detenerse y encaró un extenso relevo final con el compuesto duro. “Fue otra salida muy buena, me estoy acostumbrando a ellas”, bromeó Colapinto. “Después fue una carrera positiva. Gestioné muy bien los neumáticos durante el primer stint e intenté conservarlos todo lo que pude”.

Franco Colapinto tuvo una buena largada y escaló dos puestos

En el cierre tuvo un duelo con Gabriel Bortoleto, a quien logró superar, aunque consideró que el tiempo invertido detrás del Audi pudo haberle impedido atacar a Liam Lawson. De todos modos, cruzó la meta en el séptimo puesto, justo detrás del neozelandés y por delante de Oscar Piastri, resistiendo la presión del McLaren en las últimas vueltas. Gasly, en cambio, concluyó 12° tras apostar por una estrategia que dependía de una neutralización que nunca apareció. “Fue un fin de semana muy fuerte. Maximizamos todo lo que tenía el coche ayer y hoy”, resumió Colapinto.

“Estoy muy contento y muy orgulloso del equipo. Creo que maximizamos el coche que teníamos. Este no es el tipo de circuito que mejor se adapta a nuestro coche y, aun así, hicimos un trabajo increíble para sumar muchos puntos y acabar delante de nuestros rivales”. Los seis puntos obtenidos en Madrid lo llevaron a 27 unidades y al 12° lugar del campeonato de pilotos. Una semana después de que Gasly marcara el camino en Monza, fue Colapinto quien tomó esa referencia y la transformó en una de las actuaciones más completas de su temporada.