El atleta Federico Bruno comunicó que fue suspendido por dopaje y negó terminante haber consumido EPO

Federico Bruno, el principal mediofondista argentino, anunció este martes en las redes sociales que fue suspendido provisoriamente por la organización World Athletics Anti-Doping. En la cuenta regresiva para el Campeonato Sudamericano de atletismo que se celebrará en San Pablo, su baja de último momento sorprendió a la delegación nacional, que quedó conmovida por la notificación.

“En el día de la fecha me han notificado de Word Athletics Anti-Doping que he sido suspendido provisoriamente por un resultado adverso de la muestra A de un test de orina que había dado positivo por EPO. Me he quedado en shock”, anunció el deportista que destrozó el reloj de la historia en abril pasado cuando en Stanford, California, batió el récord sudamericano de los 5000 metros.

La alegría de Bruno con una bandera argentina en California en abril contrasta con el impacto que sintió al ser notificado de una suspensión por un positivo de EPO.

Ahora Bruno es noticia por una sanción. “Para ser claro, nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO o cualquier otra sustancia prohibida. Estoy dispuesto voluntariamente a que vean mis cuentas bancarias, computadora y teléfono. Y estoy dispuesto a solicitar el examen de la muestra B”, expuso públicamente el argentino, en una acción opuesta a la inmensa alegría que compartió hace menos de cuatro meses cuando marcó 13m11s57/100 y bajó la plusmarca de 13m19s establecida por Antonio Silio en Roma en 1991.

El comunicado de Federico Bruno en su historia de Instagram

“Es todo lo que voy a decir en el momento”, avisó Bruno, medallista dorado en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. El entrerriano de 30 años no sólo se perdería el torneo que se desarrollará en Brasil a fin de mes si se confirmare la suspensión, sino que tampoco podrá participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una competencia significativa para la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

¿Qué es la EPO? La eritropoyetina, el factor estimulante eritropoyético o la hemopoyetina (EPO) es una hormona que produce glóbulos rojos, los que transportan el oxígeno en la sangre. Algunos deportistas, de manera ilegal, la toman para aumentar esa producción de glóbulos rojos y tener así más resistencia, lo que les permite recuperarse más rápidamente y notar menos, o nada, el cansancio. En este caso, Bruno sostiene que jamás tuvo contacto con ese estimulante.

Bruno, que tiene el récord sudamericano de lo 5000 metros, niega tajantemente haber consumido eritropoyetina y se pone a disposición para ser investigado, a la vez que reclama el resultado de la muestra B.

El entrerriano aún no había nacido cuando Silio marcó aquel tiempo en la capital italiana y creció viendo cómo ningún otro argentino podía correr más rápido que cuanto lo había hecho su comprovinciano. “Lo que hizo fue superlativo; es una marca de primer nivel mundial. Fede ya está en su madurez deportiva, en ese momento en que uno mejora las marcas”, sostuvo cuando Bruno bajó el récord Javier Carriqueo, dueño de más de diez medallas internacionales y el único argentino que había logrado acercarse al registro de Silio: en 2011 corrió en Barcelona en 13m25s. Aquel mérito de Federico Bruno queda, por el momento, en un segundo plano.

Bruno es el mejor corredor masculino argentino de la última década y tiene buenas posibilidades de acceder a París 2024 en los 5000 metros, siempre que la suspensión termine no haciéndose efectiva. Desde Londres 2012, cuando lo consiguió Carriqueo, un varón argentino no se clasifica en pista, algo que es más difícil que hacerlo en maratón. Una de esas excepciones, pero en el rubro femenino, es Belén Casetta, que estuvo en Tokio 2020.

