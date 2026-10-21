Murió un fisicoculturista de 33 años en medio de una competencia en Inglaterra

Un fisicoculturista de 33 años murió el fin de semana después de descompensarse en el escenario durante una competencia en Inglaterra. Se trata de Mateusz Chmura, quien participaba de las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA) cuando sufrió una “emergencia médica”. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte.

El episodio ocurrió el domingo 18 de octubre en el Telford International Centre, en la localidad inglesa de Telford. Chmura, oriundo de Wakefield, competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium cuando cayó sobre el escenario.

Según informó la organización del certamen, el deportista recibió asistencia de los paramédicos presentes en el lugar, personal de una ambulancia local y miembros del servicio de ambulancia aérea de Midlands. Luego fue trasladado a un hospital, donde murió pese a los esfuerzos por reanimarlo.

Mateusz Chmura

La competencia fue interrumpida mientras Chmura recibía asistencia. Después de su traslado al hospital, los organizadores se reunieron con los demás participantes y resolvieron reanudar el certamen. Según explicó la asociación, la decisión se tomó antes de que se conociera la noticia de su muerte.

A través de un comunicado, la PCA confirmó la muerte del deportista y expresó sus condolencias a la familia, los amigos y las personas cercanas al atleta. “Nuestro más sentido pésame a su esposa, familia, amigos y a todos los que lo conocieron y lo amaron”, se indicó.

Quién era Mateusz Chmura

Chmura había comenzado a competir apenas dos semanas antes de su fallecimiento. El 4 de octubre participó en el torneo PCA First Timers, celebrado en Yorkshire, donde obtuvo el segundo puesto.

El deportista estaba casado con Patrycja Chmura desde hacía dos meses. Según informó el diario británico The Independent, ambos habían entrenado juntos menos de 48 horas antes del episodio.

El lunes 19 de octubre, un día después de la emergencia médica, Chmura habría cumplido 34 años.

Mateusz Chmura The Independent

La mujer agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras la muerte de su marido. “Estoy atravesando algo increíblemente doloroso y, en este momento, simplemente no tengo las palabras ni las fuerzas para decir mucho más”, expresó.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento de Chmura.