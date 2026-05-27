Murió un fisicoculturista brasileño a los 22 años: los motivos

El fisicoculturista brasileño Gabriel Ganley, de 22 años, murió en su vivienda del barrio Mooca, ubicado en la zona este de San Pablo. Su caso comenzó a llamar la atención ya que durante varios días no contestaba su celular ni respondía mensajes. Fue ahí donde amigos y allegados se acercaron al domicilio y se toparon con el cuerpo sin vida del influencer.

Gabriel Ganley murió en su departamento a los 22 años

Según revelaron médicos, la muerte de Ganley se dio por una miocardiopatía hipertrófica, una patología cardíaca caracterizada por el engrosamiento anormal del corazón, la cual dificulta tanto el flujo sanguíneo como el ritmo cardíaco. Este cuadro clínico suele agravarse por el consumo de esteroides anabólicos, sustancias que el propio atleta admitió consumir en sus redes sociales para optimizar su rendimiento físico y afrontar sus rutinas de entrenamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo inició una investigación para determinar las circunstancias precisas de la muerte. El caso figuró originalmente como una muerte súbita sin causa aparente, aunque reportes de los medios locales como Lance, UOL y G1 señalan que el informe preliminar se centra en una afección cardíaca.

Durante el procedimiento policial que se da en este tipo de casos, los agentes incautaron varios fármacos, entre los cuales figuran posibles esteroides anabólicos de uso frecuente en el entorno del culturismo profesional. El exceso de este tipo de suplementos afecta el ciclo cardíaco y deja en completa vulnerabilidad al consumidor.

El entrenamiento de Gabriel Ganley

La viralización del caso salió a la luz cuando un amigo, preocupado por la falta de respuesta de Ganley, acudió al edificio junto a personal del complejo y forzó la entrada. Según el informe de TV Globo, el cuerpo yacía en la cocina, boca abajo, con el rostro enrojecido y rastros de sangre, pero sin indicios de violencia, lo cual descarta la posibilidad de un crimen o la intrusión de terceros.

Sus últimas dos publicaciones en Instagram muestra a una persona muy comprometida por su físico. En uno de sus vídeos se lo ve en la vía pública, trabando sus brazos para mostrar su tonicidad muscular; en otro, muestra el trabajo realizado en sus piernas.

Una de las primeras figuras del fisicoculturismo en expresarse al respecto fue Ramón Dino, último campeón del Classic Physique en Mr. Olympia y amigo del fisicoculturista: "Nunca sabemos cuándo será el último momento… Y lo que puedo decir de este hombre, de esta persona increíble, es sobre la intensidad que ponía en todo lo que hacía… Descansa en paz, amigo mío. Dondequiera que estés, sigue inspirando a la gente con tu intensidad, tu esencia, tu sonrisa y esa alegría contagiosa que siempre llevabas contigo”.

En la misma línea, Toguro, un reconocido influencer, también se sumó a las condolencias y la tristeza generalizada: “No hay palabras para describir esto, es muy triste y aún no lo asimilo. Que Dios consuele a su madre y lo reciba con los brazos abiertos. El culturismo está de luto”.

Con 2.4 millones de seguidores en todo el mundo, Gabriel Ganley logró captar un segmento de la sociedad interesado en el fisicoculturismo. A su corta edad, el trágico final replantea las bases que persiguen los deportistas sin contemplar su salud mental.