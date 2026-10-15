Murió la fisicoculturista chilena Marianne von Gierke a los 40 años

Profunda conmoción en el mundo del deporte. A los 40 años murió la fisicoculturista chilena Marianne von Gierke. Recientemente se consagró ganadora en la categoría Women’s Physique del prestigioso campeonato mundial Rising Phoenix y tuvo destacadas participaciones en la competencia Mister Olympia. La noticia de su fallecimiento fue confirmada el miércoles 14 de octubre por el National Physique Committee (NPC).

“Con enorme tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Marianne Von Gierke, atleta chilena IFBB Pro Women’s Physique”, expresaron a través de un comunicado compartido por NPC Worldwide-IFBB Professional League de Chile y La Voz del Culturismo en Instagram. “Una mujer de extraordinaria fortaleza y pasión por el culturismo, que recientemente cumplió su sueño de competir en el Olympia, logrando la 13.ª posición entre las mejores del mundo”, agregaron.

A los 40 años murió la fisicoculturista Marianne von Gierke (Foto: Instagram @mari.gierke.ifbbpro)

“Hoy el culturismo pierde a una gran atleta, pero su sonrisa, su pasión y su legado permanecerán para siempre. Descansa en paz, Marianne. Tu legado nunca será olvidado”, agregaron. “Tu pasión, fuerza y sonrisa siempre serán recordadas”, cerraron. Rápidamente, la publicación se llenó de sentidos mensajes de despedida para la atleta. Hasta el momento no se confirmaron las causas de su fallecimiento.

La despedida en redes sociales para la fisicoculturista chilena Marianne von Gierke (Foto: Instragram @lavozdelculturismo / @npcworldwidechile)

Fisicoculturista y abogada, Marianne von Gierke comenzó su paso por el deporte profesional en 2021, cuando consiguió su lugar en la IFBB Professional League de Chile, según destacó Radio Magallanes. En agosto se consagró en la categoría Women’s Physique del Rising Phoenix, la prestigiosa competencia de fisicoculturismo femenino de la IFBB Pro League.

En agosto, la deportista se consagró en la categoría Women’s Physique de la competencia Rising Phoenix (Foto: Instagram @mari.gierke.ifbbpro)

“Hay victorias que se celebran por el trofeo y hay otras que significan mucho más. Esta vez, el fuego no solo me llevó a ganar, me hizo renacer. Después de todo lo vivido, de cada caída, cada duda, cada pequeña decisión y cada día en que elegí seguir adelante… Hoy vuelvo a tener mi lugar en el escenario más grande del mundo”, expresó la chilena en sus redes sociales tras el triunfo en Arizona. “Rising Phoenix fue exactamente eso: volver a levantarse de las cenizas, reconstruirse y demostrar que todavía queda mucho fuego por arder. (...) Una vez más. Un sueño más grande. Un fuego que sigue intacto”, sentenció.

Este resultado le permitió participar por segunda vez del Mister Olympia, la competencia de fisicoculturismo más prestigiosa del mundo. Tras finalizar en la decimosexta posición en 2024, este año regresó a Las Vegas y culminó decimotercera. “Aunque al escenario sube una sola persona, un físico de este nivel nunca se construye solo. Detrás de cada detalle hubo un equipo trabajando conmigo. Mi team de Prolifters acompañando el proceso, analizando, ajustando y tomando decisiones juntos hasta el último momento. Es un deporte que muchas veces parece solitario, tener un equipo en el que confías cambia completamente el camino”, expresó en sus redes sociales.

La fisicoculturista tuvo destacadas participaciones en la competencia Mister Olympia (Foto: Instagram @mari.gierke.ifbbpro)

La abogada era muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram destacaba tanto su profesión de abogada como sus logros en el fisicoculturismo. “Women’s physique IFBB Pro; Olympian, Prep, Lifestyle, Health & Posing coach”, se puede leer aún en la descripción de su perfil. Allí compartía contenido referido a sus competencias, sesiones de entrenamiento y trabajo que hacía con las atletas que formaba.