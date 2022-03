Yulimar Rojas, la venezolana que vuela: destrozó su propio récord en el triple salto en Belgrado

Es la reina. No hay dudas. Es magnética. Nada la detiene. Su techo no aparece. Yulimar Rojas sigue protagonizando momentos épicos en el triple salto. La venezolana voló más que nunca en el Mundial Indoor de Belgrado. En su último salto destrozó el récord mundial con 15,74 metros. Un hito. “Estoy muy feliz por poder ganar mi tercer título y además con récord del mundo incluido. No tengo palabras para describir cómo me siento”, dijo Rojas, que sumó su tercer oro mundial bajo techo tras los conquistados en Portland 2016 y Birmingham 2018.

Yulimar Rojas, que se entrena con el campeón cubano Iván Pedroso en Guadalajara, logró mejorar su propia marca al aire libre, ya que consiguió 15,67 metros en los Juegos de Tokio, un registro que le permitió quedarse con el oro olímpico.

Al igual que en Tokio, Yulimar esperó a su último salto para lograr esta nueva proeza. Su concurso lo inició en 15,19 metros, un salto que ya le garantizaba el título mundial. Para comprender mejor lo que es Rojas para el mundo del triple salto, vale como referencia que la segunda clasificada en el Mundial Indoor de Belgrado fue la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk con 14,74 metros, justo un metro por detrás.

Lo de Rojas parece difícil de dimensionar y hasta hace creer que llegar a los 16 metros no sería algo imposible. Es que en su segundo intento estuvo cerca de los 16m, aunque pisó por poco la línea. Un nuevo salto por encima de los 15 metros (15,04) dio paso a un segundo nulo más corto que el primero. Las esperanzas de un nuevo récord parecían decaer, pero Rojas guardaba un as en la manga. Saltó 15,36 metros en el quinto y dejó lo mejor para el final. Concentradísima, con la complicidad absoluta del público, Rojas encaró el pasillo con confianza absoluta y dio otro salto a la historia.

Es el tercer Mundial indoor consecutivo para Rojas, campeona también en Birmingham 2018 y Sopot 2014.