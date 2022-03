Una mala mirada desencadenó todo: crónica de una noche de violencia en París que terminó en el asesinato del ex rugbier Federico Martín Aramburú

PARÍS.- Como suele suceder en los grandes dramas, todo habría comenzado con un gesto o una mirada malinterpretados en dirección de la persona equivocada, suficientes como para desencadenar una espiral de violencia que terminaría poco tiempo después, como la muerte absurda de Federico Martín Aramburú, en pleno corazón de París. El ex rugbier argentino parece haber encontrado esa noche en su camino a un grupo de matones de extrema derecha varias veces procesados y encarcelados por feroces agresiones políticas.

Era todavía de noche el viernes pasado cuando Federico y su amigo y socio, Shawn Hegarty, estaban sentados en las mesas externas del bar Le Mabillon, en uno de lo barrios más elegantes de París, cuando estalló un primer entredicho entre unos individuos, sentados en otra mesa, y una joven mujer.

El café Le Mabillon, en París, donde Federico Martín Aramburú tuvo el entredicho que terminaría con su asesinato. HPRG Gentileza

“Aramburú se acercó y dándole un tirón a la capucha de uno de los individuos, lo hizo caer al piso. Antes de que el incidente pasara a mayores, el responsable de la seguridad se apresuró a separarlos” , relata un funcionario. ¿Qué sucedió después? Todo es confuso. Un testigo evoca la existencia de un protagonista que habría mostrado un revolver. Según el testimonio recogido por un periodista del semanario Le Point, el barman del Mabillon habría visto al individuo de la capucha exhibir fugazmente un brazalete de la policía francesa.

En todo caso, unos minutos después, alrededor de las 6h15 de la mañana, Federico y Shawn caminaban por el boulevard Saint-Germain, hacia Saint-Michel, en pleno corazón del Barrio Latino cuando, llegados a la altura del número 146, un hombre rubio -muy probablemente Loik Le Priol- los pasó corriendo, al tiempo que un Jeep conducido por una mujer se detuvo a la misma altura.

“Otra pelea comenzó entre el deportista y ese hombre. Ambos cayeron delante de la boutique de zapatos Geox. Una tercera persona vino en refuerzo del agresor y alguien abrió fuego desde el Jeep, antes de que uno de los agresores también disparara contra el rugbier” , relatan varios testigos, entre ellos una vecina que vio todo desde su balcón y llamó de inmediato a la policía.

Federico Martín Aramburú en su último club: Glasgow. archivo/ Getty images - PA Images

Según la policía fueron disparados cinco o seis balazos. Aramburú recibió cuatro de ellos. Un proyectil tocó la columna vertebral, el segundo el cuello, el tercero entró en el muslo y el cuarto le atravesó el costado izquierdo. El argentino se desmoronó frente al negocio, mientras el grupo de agresores se desbandó en varias direcciones.

“El Jeep no estaba bien iluminado y las imágenes de video-seguridad no permiten distinguir la gente en el interior”, precisa una fuente cercana a la investigación. Cuando la policía llegó, Shawn Hegarty intentaba dar un masaje cardíaco a su amigo, ya inconsciente. Los bomberos y el Samu, llegados rápidamente, también intentaron mantener en vida a Federico, en vano. Federico Martín Aramburu, 42 años, 1,92m. de estatura, ex internacional de rugby argentino, casado y padre de tres hijos, residente en la ciudad francesa de Biarritz, murió en brazos de los socorristas. En estado de shock, su amigo Shawn, neozelandés de 38 años, otro ex internacional del rugby que jugó con Aramburu en Biarritz, se negó sin embargo a ser trasladado al hospital.

El tribunal de París abrió de inmediato una investigación por asesinato, poniéndola en manos de la brigada criminal de la Dirección Regional de la policía judicial. Y la policía no necesitó demasiado tiempo para identificar al presunto agresor de Federico Aramburu. Se trataría de Loik Le Priol, siniestro personaje de la nebulosa ideológica extremista, ex comando militar de marina, varias veces procesado y encarcelado por hechos de violencia, y tristemente conocido por ser un miembro activo del GUD (Grupo Unión Defensa), un sindicato de extrema derecha. En enero de 2021, fue juzgado por “violencias agravadas” cometidas en reunión, un hecho asimilado a una “sesión de tortura” infligida a un ex miembro del grupo.

Una suerte de monstruo que disfruta con el sufrimiento

En marzo de 2016, el sitio Mediapart reveló una historia que daba escalofríos: nueve videos en los cuales se ve a un joven padecer, en su casa, un desencadenamiento de violencia feroz. Se trata de E.K., un ex jefe del GUD, que después pasó al Frente Nacional Juventud (FNJ), partido de extrema derecha francés dirigido entonces por Jean-Marie Le Pen.

En las imágenes, aparecen dos de las cinco personas presentes: Logal Djian, entonces jefe del GUD de París, y otro militante del grupúsculo, que aparece fugazmente, y que permanecerá silencioso durante toda la escena, sin golpear a su vez. El hombre que filma es Loik Le Priol, entonces simple militante, pero incipiente estrella del movimiento.

Le Priol está prófugo; tiene intensa actividad en las redes sociales y en 2016 fundó una marca de ropa "creada por blancos para blancos". Face: loïk le priol

En el primer video de ocho minutos, Djian propina una primera bofetada a E.K. “Somos cinco”, le advierte. “Hablaste, ahora tenés que asumir”, lo acusa, proponiéndole ponerse de pie para enfrentar un combate “uno contra uno”. E.K. se niega y recibe un violento golpe que lo propulsa a tierra.

La misma acusación vuelve una y otra vez: “Vas a pagar por todo lo que dijiste”, dice Loik Le Priol. “Vamos a lincharte”, dice Djian. “Pero ves bien que sos diez veces más fuerte que yo”, replica la víctima, aterrorizada. “Sos una m…”, lo insulta Le Priol. “¿Sos vos el ídolo del fascismo? ¿Sos vos el patrón del GUD? Pero vos no sos nadie. ¡mirate un poco!”, continúa Le Priol. “¡Levantate! Asumí por una vez (…) Ni siquiera sos capaz de pararte (…) Lo poco de francés que tenías, ni siquiera fuiste capaz de colocarlo en tus p…”.

“Última oportunidad de levantarte o bien te ponemos en p…”, previene Le Priol… Las imágenes siguientes muestran a E.K. a tierra, y Le Priol obligándolo a desvestirse: “¡Te suplico. No, por favor!”, implora E.K.

Loïk Le Priol, ex comando marino de Francia y activista político, sería el autor de los disparos al ex Puma Federico Martín Aramburú tras una discusión en un bar de París. Face: loïk le priol

En otro video, la víctima aparece en el salón, totalmente desnuda, con la cara ensangrentada. Djian lo amenaza con hacer circular las imágenes si habla del episodio: “Escuchame bien. Esta historia queda entre nosotros. No circula como las otras (…) Y si esto no te sirvió de lección, volveremos”, advierte el ex jefe del GUD, dándole una patada en la cara y tratándolo de “pequeña p…”.

“Sabés muy bien que me cargué a más de uno, no?”, lanza Le Priol. “El degüello, se hace rápido, también lo sabés (…) Soltá mi cuchillo o te corto la mano”, vocifera, golpeando al joven y amenazándolo con un cuchillo apoyado en su garganta. “Por favor, basta, basta…”, implora la víctima, aterrorizada que, después, fue obligada a bailar desnuda y ensangrentada al son de “La Macarena”.

Objetos de una denuncia por parte de E.K., ni Logan Djian ni Loik Le Prian permanecieron entonces mucho tiempo en detención. El 13 de noviembre de 2015, fueron puestos en libertad después de pagar una caución de 25.000 euros cada uno. Pero el origen de los fondos y el circuito financiero intrigaron a la justicia, que abrió una investigación por “abuso de bien social”, “blanqueo de capitales” y “trabajo disimulado”.

En el corazón de esas operaciones se encontraron dos sociedades de la GUD connection: la Financiera Agos, creada por Axel Lousteau, un ex militante del GUD convertido en consejero de la Reunión Nacional (partido sucesor del FN, dirigido ahora por Marine Le Pen), y Olympe Communication, propiedad de allegados a Logan Djian.

Si bien Lousteau nunca fue perseguido por la justicia en ese caso, Logan Djian fue condenado en febrero de 2019 en forma definitiva. Desde entonces, Loik Le Prian, ayudado por su ausencia de escrúpulos y su ferocidad, parece haber asumido el liderazgo del grupo de extrema derecha.

Hasta esta mañana (domingo), su abogado, Xavier Nogueras, cuyo estudio está ubicado en el distrito IX de París, no había respondió a los mensajes telefónicos de LA NACION. Mientras tanto, la policía sigue buscando a Le Priol y al resto de los que participaron en el brutal asesinato de Federico Martín Aramburu.