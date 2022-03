Lionel Messi, ausente: PSG no encontró soluciones, lució perdido y Mónaco lo goleó por 3-0

No puede recuperar su imagen. Le cuesta todo. PSG está por encima de todos en la Ligue 1, lleva 15 puntos de ventaja, pero el problema es su andar. Por eso ante Mónaco, que no tiene la mejor temporada, no logró lucir como un equipo sólido y se multiplicaron las dudas. En el Principado, el golpe lo dio el equipo local, que con dos goles de Ben Yedder y otro de Kevin Volland desnudó todos los problemas colectivos que tiene el conjunto de Mauricio Pochettino, que no contó con Lionel Messi porque tiene un cuadro gripal.

En el duelo de máximos goleadores de la Ligue, el delantero de Mónaco se está quedando con el escalón más alto, ya que llegaron a este partido Ben Yedder y Mbappé con 15 tantos cada uno. Pero en la lucha de artilleros el que encontró soluciones más efectivas fue el atacante del equipo del Principado, ya que antes de los 30 minutos del primer tiempo, Fofana sacó un centro a ras de piso que y el “9″ resolvió con un toque de zurda que dejó sin reacción a Donnarumma.

Recién pasada la media hora del juego, Neymar tuvo el primer remate de peligro para el conjunto parisino al ejecutar un tiro libre que exigió a Alexander Nübel. Recién sobre el final del primer período, PSG logró acercarse al arco rival, aunque no logró transformar las situaciones en gol.

En el segundo tiempo PSG pudo encontrar el balón y comenzó a dominar a Mónaco. Aunque estuvo muy lejos de poder imponerse en los últimos metros. Sin demasiada claridad de Neymar y Mbappé, el equipo parisino mostró una versión muy pobre.

La mitad de la cancha de PSG fue clave en el juego, porque ni Verratti ni Leandro Paredes supieron cómo darle juego al equipo y cómo detener a los volantes de Mónaco, que de la mano de Fofana, Golvin y Jean Lucas, logró complicar cada intento de los parisinos.

En ese contexto, Mónaco tuvo paciencia y supo cómo estirar la ventaja. A los 23 minutos Ben Yedder manejó a la perfección un contrataque que contó con la complicidad de Aguilar para poder sacar un centro al corazón del área de PSG que no pudo contener a Volland que definió casi desde el piso y dejó sin aire a los parisinos.

Tras el golpe del conjunto local, Pochettino movió el banco y sacó a Paredes para darle lugar a Mauro Icardi, que ingresó para darle más profundidad a PSG, pero en un par de oportunidades ya chocó contra el arquero alemán Alexander Nübel.

Sin respuestas de ningún tipo, PSG volvió a quedar expuesto sobre el final del juego. Una mala salida y una pérdida de Verratti le permitió a Mónaco darle el golpe letal, porque Ben Yedder ayudó en la recuperación y le dio un pase profundo a Volland que fue derribado por Kimpembe dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar el penal. Ben Yedder tomó la responsabilidad y resolvió todo para poner el 3-0.