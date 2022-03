LeBron James: se convirtió en el segundo anotador de la historia de la NBA, superó a Karl Malone y ahora va por Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James no deja de acrecentar su leyenda en el básquetbol. No pudo evitar la derrota 127-119 de los Lakers en la jornada de sábado de la NBA ante los Washington Wizards, pero consiguió otra marca personal estupenda: se convirtió en el segundo goleador histórico de la mejor liga del mundo. Dejó atrás a un emblema de los Utah Jazz como Karl Malone y, ahora, va por Kareem Abdul-Jabbar.

La estrella de 37 años llegó a los 36.947 puntos luego de los 38 conseguidos (12-19 en dobles, 4-10 en triples, 2-3 en libres) ante los Wizards. Así, James, quien completó su performance con 10 rebotes y 6 asistencias, superó el registro que ostenta un emblema como Malone, quien encestó 36.928 (se retiró en 2004). Ahora, el histórico basquetbolista nacido en Akron, Ohio, tiene en la mira a otro mito de la NBA como Kareem Abdul-Jabbar (retirado en 1989 con los Lakers), quien sigue siendo el máximo goleador con 38.387 tantos.

Luego de conseguir seis tantos en el primer periodo, el astro brilló en el segundo, con un desempeño que incluyó una volcada y tres triples. La última de esas anotaciones de tres puntos le permitió alcanzar a Malone. Lo pasó con 5:20 minutos restantes en el tercer período, mediante una bandeja.

El desglose de los puntos anotados por LeBron en su magnífica carrera, según un informe de sportingnews.com/ar, es el siguiente: 23.119 en Cleveland Cavaliers (promedio de 27,2; en 849 partidos), 7919 en Miami Heat (26,9; 294) y 5909 en los Lakers (26,8; 220).

LeBron James, de los Lakers, le anotó 38 puntos a Washington Wizards y se encumbró como el segundo goleador histórico de la NBA. Agencia AFP - FR596 AP

“Evidentemente, habrá un día en que podré mirar atrás hacia este momento. Pero por ahora, no puedo separar de esto la sensación que tengo. Tuvimos una gran oportunidad de tomar algo de ritmo en la campaña”, sostuvo LeBron, tras la derrota ante Washington, con un sabor agridulce.

¿Podrá alcanzar a Abdul-Jabbar? “No me permito pensar en eso. Siempre he jugado este deporte así, durante años, y estas cosas simplemente han ido ocurriendo de manera orgánica, al jugar de la forma correcta. Espero lograr eso en algún momento de mi carrera, pero no pensaré mucho en ello” , apuntó.

La marca lograda por LeBron se produce en un momento crítico de Los Ángeles Lakers (dirigido por Frank Vogel) en la temporada regular. El récord del equipo, hasta aquí, es de 29 triunfos y 41 derrotas. Los hinchas no están nada conformes con todos los jugadores, inclusive con James, que fue abucheado en el partido ante New Orleans Pelicans. La derrota por 123-95, en el Staples Center, a fines de febrero, fue el quiebre entre la relación del equipo con los hinchas.

LeBron James ante Kentavious Caldwell-Pope, de Washington Wizards. Agencia AFP - FR596 AP

The King, pese a todo, intenta seguir adelante. A principios de mes, LeBron se mostró salvaje ante Golden State Warriors y dominó la escena con 56 puntos y 10 rebotes. Con 37 años y 65 días nuevamente escribió un capítulo de oro en la NBA: se convirtió en el jugador con más edad en sellar un partido de más de 50 tantos y 10 rebotes. El anterior había sido..., Michael Jordan, con 33 años y 19 días. Claro que, por ahora, la inspiración personal de LeBron no es suficiente como para que los Lakers comiencen a mejorar su performance en la liga.

Otros resultados del sábado por la noche en la NBA: Minnesota a Milwaukee 138-119, Chalotte a Dallas 129-108 y Cleveland a Detroit 113-109.