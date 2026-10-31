A qué hora es la qualy del GP de México de la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 (F1) sigue su curso este fin de semana con el Gran Premio (GP) de México 2026 en el que incluso ya podría quedar definido el Campeonato Mundial, tanto de Pilotos como de Constructores. Es que, a Kimi Antonelli le alcanzará con cosechar apenas dos puntos para festejar en el Gran Circo y ser el más joven de la historia en conseguirlo, con 19 años. Pero antes, hay una escala ineludible a esa carrera del domingo y es la qualy, donde se depositará la atención de este sábado.

La clasificación, que determina la parrilla de la final, inicia a las 18. Y como toda la actividad, en la Argentina se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y en el sitio web oficial de la F1 (se requiere estar suscripto).

Andrea Kimi Antonelli tiene todo para quedarse con el título este mismo fin de semana CARL DE SOUZA - AFP

¿Se lo asegura Kimi?

En la Ciudad de México se puede sentenciar la temporada 2026, tanto en la tabla de pilotos como la de constructores. En la primera, Antonelli (Mercedes) está a un paso del título y es muy probable que se consagre este fin de semana porque tiene 365 puntos y le lleva 123 a su compañero de escudería, George Russell, y 124 a Lewis Hamilton (Ferrari), con 125 en juego.

¿Qué necesita para ser campeón? Sumar apenas dos unidades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para no depender de nadie necesita ubicarse noveno o más adelante. Si termina décimo, sumará un tanto y logrará el título siempre que Russell no gane la carrera. Pero también puede coronarse sin obtener puntos, lo que significaría que clasificó undécimo o más atrás. En ese caso, si la prueba no la ganan Russell ni Hamilton, igual será campeón.

Destined to make history this Sunday? It's not guaranteed... 👀



Here's what needs to happen in order for Kimi Antonelli to secure the Drivers' Title this weekend 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Sv5PjwW2Yb — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Por equipos, Mercedes también está a un paso de la corona y la puede lograr en México. Actualmente lidera con 607 puntos contra 474 de Ferrari y necesita obtener al menos 40 unidades más que la escudería de Maranello para levantar el trofeo.

Andrea Kimi Antonelli está muy cerca de hacer historia en la Fórmula 1: se convertirá en el piloto más joven en ganar Luca Bruno - AP

El andar de Colapinto

Franco Colapinto, que abandonó en tres de las últimas cuatro carreras, intentará terminar con la mala racha. El pilarense participará por tercera vez de este GP: quedó 12° con Williams en 2024 y 16° con Alpine en 2025.

El GP de México sucede como antesala de Brasil, una plaza en la que Colapinto buscará sacar el rédito de la cercanía con su país y la cantidad de fanáticos que lo alentarán en vivo.

Franco Colapinto necesita dejar atrás las sensaciones de frustración y volver a sumar ALFREDO ESTRELLA - AFP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026