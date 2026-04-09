Alpine mostró el auto con el que correrá Colapinto en Buenos Aires.

La llegada de Franco Colapinto a las calles porteñas está cada vez más cerca. La escudería Alpine F1 mostró en sus redes el monoplaza que el piloto utilizará en el circuito el próximo domingo 26 de abril y que ya fue preparado para su traslado desde el Reino Unido. “Buenos Aires, preparate. El auto de Franco ya está en camino”, anunciaron.

En un video de 15 segundos publicado en su cuenta de X, el equipo exhibió el vehículo —un Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8— mientras era embalado en una caja de madera para su envío. “Nos vemos pronto”, escribieron.

Alpine mostró el auto con el que correra Colapinto en Buenos Aires

La exhibición de Colapinto será en las calles del barrio de Palermo, donde las avenidas del Libertador y Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de dos kilómetros. Allí se llevarán a cabo dos “show runs” oficiales. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por la ciudad. Vale recordar que en 2012 se realizó una exhibición con Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing.

Recorrido que hará Franco Colapinto en Buenos Aires.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, dijo Colapinto tras darse a conocer la noticia.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

Cómo será el evento

● Habrá un sector abierto y gratuito.

● También habrá sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes.

Venta de entradas

Si bien hubo una preventa el lunes 6 de abril, se abrió la venta general el martes. La compra es a través de www.enigmatickets.com. Todos estos sectores garantizan acceso al Fan Zone, un espacio que contará con propuestas de entretenimiento, activaciones de marca y un sector gastronómico exclusivo. Además, se dispondrá de un sector de Hospitality que ofrecerá beneficios diferenciales como vistas únicas de la pista y los codiciados Garage Tours con acceso directo a boxes.

Para aquellos que busquen vivir la experiencia de manera más cercana a la pasión popular, la organización confirmó que habrá un sector abierto y gratuito, permitiendo que una multitud acompañe al piloto en su ciudad natal.

Alpine mostró el auto con el que correrá Colapinto en Buenos Aires. Hiro Komae - AP

Estos son los precios (los valores que no incluyen el costo por servicio):