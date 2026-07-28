Antes de empezar las vacaciones, Franco Colapinto probó neumáticos y registró el mejor tiempo

El receso de la temporada de la Fórmula 1 está en marcha, pero antes de desconectar todo, Franco Colapinto continuó con la acción. Luego de su 15° puesto en el Gran Premio de Hungría, el argentino se subió a su Alpine en el mismo circuito en el que participó el último domingo y formó parte de los ensayos que la marca de neumáticos Pirelli realiza con vistas a la temporada 2027 de la máxima categoría.

La jornada en Hungaroring fue muy exigente para el piloto de 23 años. Dio 128 vueltas a bordo del A526 y registró el mejor tiempo de la jornada con un giro de 1:20.371, por delante del brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, que marcó 1:20.813 tras 141 giros, y del piloto de reserva de Aston Martin, el estadounidense Jak Crawford, quien cerró con 1:24.598 luego de 136 vueltas.

Early bird catches the worm @FranColapinto 🤣



Straight to it for our @pirellisport testing in Hungary pic.twitter.com/vNfS3l7Wrf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 28, 2026

Las pruebas se desarrollaron con una temperatura que alcanzó los 30°C y un asfalto que llegó a los 53°C, condiciones exigentes que permitieron a Pirelli recopilar una importante cantidad de datos sobre el comportamiento de los neumáticos.

En un video que publicó Alpine en sus redes sociales se lo vio a Colapinto contando cómo iba a ser el día en Budapest. “Hoy es realmente temprano. No como cuando me suelo quejar, a las 11, hoy es malditamente temprano. Me levanté a las 7 de la mañana. Hoy vamos a hacer vueltas, vueltas y vueltas”, expresó con la frescura que lo caracteriza.

Con menos presión respecto de lo que fue el Gran Premio del día domingo, el argentino formó parte de las imágenes que subió la escudería a sus redes con publicaciones cargadas de humor. Mucho más relajado, se permitió interactuar durante toda la jornada con sus seguidores y compartir distintas postales del trabajo en el circuito húngaro.

“Ohhhhhhh, nada de vacaciones, solo testing”, publicó en su primera historia de Instagram del día. Más tarde llegó el momento del descanso para comer: “Break para almorzar uiiiiiii”. Horas después, arriba de su monoplaza, vio una imagen de una playa caribeña en el monitor donde analizaba la telemetría, reaccionó entre risas: “JAJAJAJ de tanto quejarme me pusieron en la tele una playa en el Caribe para hacerme sentir que las vacaciones están llegando. Nada más lejano de la realidad, pero gracias, me imaginé tomando sol”.

A pesar de que la temporada de la Fórmula 1 entró en el receso, el descanso para Colapinto deberá esperar. Antes de iniciar sus vacaciones tendrá una segunda jornada de pruebas este miércoles en Hungaroring, nuevamente junto a Bortoleto para completar un programa similar al desarrollado durante este martes. Recién después podrá disfrutar del receso, mientras Alpine prepara mejoras para el auto que estrenará en el regreso de la categoría.

Not long to go now @FranColapinto 🌴 pic.twitter.com/ZTqkwS0llx — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 28, 2026

La Fórmula 1 retomará la actividad el 21 de agosto con las prácticas para el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. Allí, el argentino volverá a la acción tras un breve parate y con la expectativa de contar con un auto actualizado para afrontar la segunda parte del campeonato.

Por el momento, Colapinto aparece duodécimo en el campeonato de pilotos, con 19 puntos en su haber en esta temporada, con el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá como mejor actuación de esta temporada.