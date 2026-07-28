Rosario Central le envió una carta documento al canciller Quirno para que se disculpe

El club Atlético Rosario Central le envió una carta documento al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, para exigirle que se disculpe públicamente en las próximas 48 horas luego de que el funcionario criticara con dureza una publicación del conjunto santafesino en sus redes donde, en una foto de la selección argentina, no se veían ni Lionel Messi ni el técnico Lionel Scanoli. ¿Por qué? Porque ambos estuvieron vinculados directamente con el clásico rival de “los canallas”, Newell’s. Si el miembro del gabinete de Javier Milei hace caso omiso del pedido de esa institución deportiva, sería demandado, advirtió la entidad.

“Le intimo formalmente a que, por la misma vía por la que realizó las publicaciones referidas y en el plazo de 48 horas de recibida la presente, aclare y rectifique lo manifestado”, exclamó el comunicado firmado por el presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso. “Caso contrario, lo demandaremos judicialmente para reparar los daños y perjuicios ocasionados al prestigio y trayectoria de la institución, como de sus miles de seguidores y simpatizantes”, prosiguió el texto.

Comunicado



El Club Atlético Rosario Central informa que ha remitido una carta documento al Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, en virtud de las publicaciones realizadas por el funcionario en sus redes sociales, referidas a nuestra institución.



📝… pic.twitter.com/Xi6b7OhVc1 — Rosario Central (@RosarioCentral) July 27, 2026

Este curioso ida y vuelta entre el club rosarino y Quirno tuvo origen días atrás, una vez que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 contra España. Con la intención de agradecer a la Albiceleste por su desempeño en la Copa del Mundo, la dirigencia de Rosario Central publicó en sus redes una foto del combinado nacional. Lo que llamó la atención entre los usuarios es que en la imagen no estaban ni Messi ni Scaloni, decisión que muchos vincularon a que ese club quería evitar mostrar al 10 por su pasado como futbolista de Newell’s.

La imagen que eligió Rosario Central para felicitar a la selección argentina: no está Messi

Entre varias de las críticas que hubo estuvo la de Quirno, quien reposteó la publicación y escribió: “Siempre se puede ser más odioso… Sacar a Messi y [Lionel] a Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame“.

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 20, 2026

“Sus afirmaciones son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas”, apuntó el club Rosario contra el canciller, y aclaró sobre la polémica imagen, tomada para el partido que jugó la Selección contra Jordania por la etapa de grupos: “La razón por la cual se eligió la foto en cuestión era para homenajear a Giovanni Lo Celso [que fue titular en ese encuentro] y destacar a un jugador de nuestro club, lo cual resulta natural, y su participación en esta gloriosa selección argentina. De hecho, varios clubes argentinos hicieron lo mismo y destacaron en sus redes a los jugadores surgidos de sus inferiores”.

La imagen de Messi con Lo Celso, en el descargo de Rosario Central

Por otra parte, desde Rosario Central afirmaron que Quirno “mintió con mala intención” porque “sabía” que no se “sacó” a nadie de la foto, ya que “cualquiera puede contar que hay once jugadores” a raíz de que “el canciller realiza publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa sea la cantidad de futbolistas titulares en un equipo”.

“Además, sus dichos son profundamente ofensivos para una institución de la trayectoria y prestigio de Rosario Central. Las adjetivaciones que eligió (“odioso”, “infame”) son insultos en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su referencia de “infame” al torneo ganado por la institución el año pasado denota un evidente ánimo de dañar, desprestigiar y ofender", apuntó con dureza el club.

También, remarcó cómo se utilizarán los fondos exigidos en una posible demanda: “Desde ya, le adelanto que donaremos la indemnización obtenida a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Messi, Scaloni, Ángel Di María, Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad”.

Este martes, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Racing jugarán a las 21.15 por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Los equipos se volverán a ver las caras luego del picante cruce de cuartos del Apertura, donde clasificó el conjunto rosarino.