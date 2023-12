escuchar

Se desarrolló este domingo en San Juan Villicum la quinta y última fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera (TC) cuyo ganador fue Germán Todino (Dodge) seguido de Julián Santero (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet). Mariano Werner quedó en la cuarta posición y se consagró campeón de la categoría reina del automovilismo nacional por tercera vez en su carrera, tras lo hecho en 2020 y 2021.

El entrerriano llegó a los 226 puntos y consiguió una ventaja considerable sobre su inmdiato perseguidor, que fue justamente el ganador de las últimas dos carreras: Germán Todino (Dodge), que acumuló 191,5. Julián Santero (Ford), por su parte, completó el podio con 185,5. En el cuarto lugar quedó Santiago Mangoni (Chevrolet) con 172,5; seguido de Juan Martín Trucco (Dodge) con 155,75 y Marcos Landa (Torino) con 152. Más atrás quedaron José Manuel Urcera (Torino) con 145,75; Jonatan Castellano (Dodge) con 139,75; Christian Ledesma (Chevrolet) con 137,25; y Valentín Aguirre (Dodge) con 120.

MARIANO WERNER ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL TURISMO CARRETERA



🏆 Copa de Oro RUS Turismo Carretera #ACTC #TurismoCarretera pic.twitter.com/Qizt2HYYpj — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) December 3, 2023

A lo largo del campeonato de este 2023, Todino culminó en el primer lugar en cuatro oportunidades, mientras que Werner ganó en tres ocasiones. Santero hizo lo propio dos veces; y Mangoni, Aguirre, Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Matías Rossi (Toyota), una cada uno.

“Gracias a Dios, a la Virgen, a todos se me dio. Es algo increíble, gracias a mi equipo, a todos los mecánicos, a todos los hinchas de Ford. Esto es de ustedes, ganamos la tercera en este lugar. No me salen las palabras, le agradezco a la categoría que me dio todo. He tocado el cielo, me podría despedir, no es fácil conseguir los títulos con lo que difícil que es la Argentina. Conseguí lo máximo como piloto”, aseguró Werner al finalizar la carrera, en diálogo con TV Pública.

La tabla de posiciones final

Mariano Werner 226

Germán Todino 191,5

Julián Santero 185,5

Santiago Mangoni 172,5

Juan Martín Trucco 154,25

Marcos Landa 152

José Manuel Urcera 145,75

Jonatan Castellano 139,75

Christian Ledesma 137,25

Valentín Aguirre 120

Mauricio Lambiris 116,5

Gastón Mazzacane 100,75

Juan Catalán Magni 93,25

Nicolás Trosset 72,5

Matías Rossi 51,25

En sus 85 años de historia, el TC tiene 40 ganadores diferentes de 80 títulos porque entre 1942 y 1946 no se compitió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez, que se impuso en nueve ocasiones -1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960-. Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas -1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016- y Juan María Traverso con seis coronas -1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999-.