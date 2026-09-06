Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Italia

Kimi Antonelli (Mercedes) dio el gran golpe este domingo en el Gran Premio de Italia, que correspondió a la decimoquinta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula, y no solo se afianzó aun más en el liderazgo de la tabla de posiciones de pilotos sino que dejó en claro que será muy difícil que le arrebaten el título al que se encamina.

El italiano, de antemano, sabía que iba a largar último la carrera en la que era anfitrión porque fue penalizado a raíz de que su escudería cambió el motor a su monoplaza. No obstante, lo hizo desde el 19° lugar -quedaron detrás suyo por diferentes circunstancias Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Red Bull)- y ni así sus rivales pudieron impedir que se lleve la victoria y, sobre todo, descontarle puntos.

El joven piloto llegó a las 267 unidades y le sacó aun más ventaja a su compañero de equipo, George Russell, quien llegó detrás suyo en la pista y también lo persigue en la general de conductores con 201 unidades. Tercero fue el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), quien se subió al podio junto a los Mercedes.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera y llegó noveno, por lo que sumó dos puntos, ahora tiene 21, y sigue 12°. No obstante, el argentino no quedó conforme con su labor porque llegó a estar tercero en la competencia y se despistó, lo que lo obligó a tener que recuperar ubicaciones desde el 16° lugar. Su compañero Pierre Gasly, en tanto, largó desde la pole position y terminó séptimo.

En la tabla de constructores, Mercedes domina con 468 puntos contra los 346 que tiene Ferrari. Alpine, en tanto, sigue sexto con 62.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana en el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madrid. Será el evento número 14 del calendario dado que se cancelaron las competencias en Bahréin -se reprogramó para principios de octubre en Malasia- y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.