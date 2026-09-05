Franco Colapinto, en vivo: la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, minuto a minuto

Este viernes no fue un día más para Alpine. Bien temprano recibió la noticia de que la FIA le quitaba el tercer puesto del GP de Mónaco a Gasly, luego de una contraapelación de Racing Bulls y McLaren. Ello derivó en una dura acusación de Flavio Briatore, mandamás de Alpine: vinculó a uno de los integrantes del tribunal con McLaren. Por eso, desde el Tribunal de Apelaciones contestaron a ello, aunque con altura: “Tanto al inicio como al final de la vista, se invitó a las partes a plantear cualquier cuestión relativa al procedimiento o a la composición del tribunal. Ninguna de ellas lo hizo. No se planteó ninguna objeción durante la vista en relación con la forma en que el Tribunal interrogó al testigo o llevó a cabo el procedimiento”, selló el organismo.

Flavio Briatore, Frederic Vasseur y Andrea Stella, durante la conferencia de prensa en la que el jefe de Alpine hizo una seria acusación al Tribunal de Apelaciones de la FIA NurPhoto - NurPhoto