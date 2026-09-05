Franco Colapinto, en vivo: la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino prueba con el Alpine en el circuito de Monza, en la última tanda de entrenamientos de la decimotercera fecha del campeonato mundial
Los Alpine rinden
Los Alpine van de menor a mayor. Primero Gasly estaba un poco mejor que Colapinto, pero luego el argentino registra 1:23.766 y queda arriba de todo. Están casi todos en la pista, salvo los McLaren y el Mercedes de Russell.
Colapinto, en la chicana
Franco Colapinto no pudo frenar en la chicana y la atravesó por fuera de la pista, en un lugar donde el viernes muchos tuvieron inconvenientes. El argentino busca que se calienten los neumáticos para empezar a registrar tiempos.
FRANCO EN PISTA: Colapinto cortó la chicana en su primera salida en la tercera práctica libre del #ItalianGP.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 5, 2026
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Problemas para Albon
El primer inconveniente ocurre con Alex Albon. El piloto de Williams manifestó problemas en su volante y vuelve al pit tras haber girado menos de cinco minutos.
¡Franco, a la pista!
Transcurridos tres minutos y medio, Franco Colapinto empieza a girar en Monza con neumáticos medios nuevos. Tras él salió su compañero, Pierre Gasly.
Comenzó la última práctica
Se da inicio a la última tanda de entrenamientos. Los equipos van lentamente dando los detalles finales en sus autos para probar en el caluroso clima de Monza, antes de la clasificación para el Gran Premio de Italia, que se realizará a las 11 de este sábado.
Respuesta a Briatore
Este viernes no fue un día más para Alpine. Bien temprano recibió la noticia de que la FIA le quitaba el tercer puesto del GP de Mónaco a Gasly, luego de una contraapelación de Racing Bulls y McLaren. Ello derivó en una dura acusación de Flavio Briatore, mandamás de Alpine: vinculó a uno de los integrantes del tribunal con McLaren. Por eso, desde el Tribunal de Apelaciones contestaron a ello, aunque con altura: “Tanto al inicio como al final de la vista, se invitó a las partes a plantear cualquier cuestión relativa al procedimiento o a la composición del tribunal. Ninguna de ellas lo hizo. No se planteó ninguna objeción durante la vista en relación con la forma en que el Tribunal interrogó al testigo o llevó a cabo el procedimiento”, selló el organismo.
Las sensaciones de Colapinto en la primera jornada
“En la FP1 anduve muy bien. Salí, di cuatro vueltas e hice el tiempo. Después, tuve un problema con el motor, en el bajo nivel de combustible con el neumático blando, pero tendría que haber mejorado 5 décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor de hecho. En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”, se sinceró Franco al final de la jornada del viernes.
Un susto para Colapinto en Monza
Una salida de pista sobre el final de la segunda tanda provocó que los comisarios le quitaran el tiempo de la vuelta y, por ende, del parcial en el que marcó récord en el primer sector de la pista. El percance pudo haber sido mucho peor para el chasis del Alpine, tras pasar por los pianos, pero el argentino logró enderezar el auto sobre la leca.
Cómo le fue a Franco en la segunda práctica
En la segunda práctica libre del viernes, Colapinto concluyó undécimo, tres puestos por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly. El pilarense terminó a 1s060/1000 del más veloz de ese segmento, el británico George Russell (Mercedes).
La mala noticia para Alpine
Una mala noticia para Alpine llegó comenzada la primera práctica: la FIA dio marcha atrás a una decisión que había tomado con respecto al Gran Premio de Mónaco, le quitó el tercer lugar a Gasly y confirmó la penalización que le había dado tras la carrera por excederse en la velocidad en los pitlane. Una decisión controvertida, ya que la misma FIA había dado lugar a una apelación posterior de Alpine y le había concedido a Pierre el lugar en el podio. La escudería francesa emitió un comunicado en el que declara su “frustración y decepción” con la marcha atrás de FIA, que le quita 9 puntos vitales en la lucha por la Copa de Constructores.
Cómo le fue a Colapinto en el primera práctica libre
Con un Alpine que tuvo las actualizaciones con las que ya había contado el auto de Pierre Gasly en Países Bajos, Colapinto finalizó noveno el viernes en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, un paso por delante de Paul Aron, el piloto de reserva que se sentó en la butaca del francés. Las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton dominaron en su tierra en ese primer segmento con un 1-2 en Monza.
Bienvenidos a la cobertura de la FP3 del GP de Italia de F1
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrollará en el tradicional circuito de Monza. La actividad comenzará a las 7.30 (hora de la Argentina) y será televisada por Disney+. En tanto, desde las 11, se hará la clasificación para la carrera de mañana. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.