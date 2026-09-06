Por dónde pasan la carrera de la Fórmula 1 y qué canal la transmite en vivo

Con el sorpresivo Pierre Gasly (Alpine) en la pole position, este domingo se disputa desde las 10 (hora argentina) el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, donde los 22 pilotos de las 11 escuderías intentarán sumar puntos para las diferentes tablas de posiciones.

La prueba no se transmite en vivo por televisión en la Argentina porque Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; dispone del relato de la competencia sin imágenes de la pista, las cuáles emitirá en diferido horas después. En ese contexto, la única alternativa para seguir la competencia es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Los tres pilotos que comenzarán el GP de Italia adelante, con Pierre Gasly en la pole position Agencia AFP - AFP

Lo que hay que saber del GP de Italia

La principal novedad es que quien larga en el primer lugar es Gasly. El francés, a quien antes del GP de Italia le quitaron el tercer puesto que había obtenido en Mónaco -cayó al séptimo por una penalización- sorprendió a propios y extraños y obtuvo el mejor tiempo en una clasificación de ensueño para la escudería gala porque las actualizaciones en los monoplazas les dieron buenos resultados y el gran sábado lo completó Franco Colapinto con su séptimo puesto. El argentino quedó muy bien posicionado para buscar puntos, algo que no consiguió en los últimos dos GP.

Detrás de Gasly arrancan George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 242 puntos, inicia 20°. De antemano, sabía que iba a largar último más allá de lo que haga en la qualy porque recibió una penalización por haber cambiado el motor de su monoplaza. Posteriores sanciones a Alexander Albon (Williams) y Liam Lawson (Red Bull) le permitieron avanzar dos ubicaciones.

Con Antonelli entre los últimos, más allá de que tiene un auto que lo puede llevar a los primeros lugares, el resto de los pilotos tiene ante sí una gran ocasión para descontarle unidades en la clasificación de pilotos, donde el joven ostenta el primer lugares desde casi el arranque del certamen.

Grilla de partida

Pierre Gasly (Alpine).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Charles Leclerc (Ferrari).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Max Verstappen (Red Bull).

Franco Colapinto (Alpine).

Lando Norris (McLaren).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Oliver Bearman (Haas).

Nico Hülkenberg (Audi).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Estéban Ocon (Haas).

Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Sergio Pérez (Cadillac).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Lance Stroll (Aston Martin).

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)*

Alexander Albon (Williams)*

Liam Lawson (Red Bull)*

*Recibieron penalizaciones y fueron retrasados en la grilla.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores