Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton (Ferrari) se impuso este domingo en el Gran Premio (GP) de Barcelona de la Fórmula 1 (F1) que se realizó en el circuito de Cataluña y achicó la distancia en la tabla de posiciones de pilotos con Kimi Antonelli (Mercedes), quien abandonó a poco del final por un problema en su monoplaza.

El británico largó segundo, por detrás de George Russell (Mercedes), y la estrategia le permitió llevarse su séptimo triunfo en ese trazado, con el quedó como el máximo ganador en soledad con siete victorias -anteriormente se impuso en 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021- y dejó atrás al alemán Michael Schumacher, que ganó seis veces -1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004-.

Con los 25 tantos que consiguió, Hamilton llegó a 115 en el certamen y quedó a 41 de Antonelli. Russell, en tanto, tiene 106 y Charles Leclerc (Ferrari), quien tampoco pudo terminar la carrera, acumula 75. Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera y llegó octavo, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly. El argentino sumó cuatro tantos y escaló al undécimo puesto con 19 en total.

En la tabla de constructores Mercedes sigue en lo más alto con 262 puntos contra 190 que acumula Ferrari. La escudería francesa que integra el pilarense, en tanto, marcha quinta con 60.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Desde este año el GP de Barcelona comparte la fecha con el de Bélgica. La continuidad de ambas pruebas estaba en duda y los países llegaron a un acuerdo para organizar de forma alternada el evento. En ese contexto, en 2027 habrá actividad en Spa-Francorchamps y en 2028 regresará a Barcelona.

La temporada 2026 del Gran Circo continuará el último fin de semana de junio con el Gran Premio de Austria, que tendrá lugar entre los días 26 y 28 en el circuito de Spielberg.