Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro

Damián Emiliano “Dibu” Martínez Romero estuvo de visita por su tierra natal en Mar del Plata y aprovechó sus días en el país para hacerse una escapadita con su camioneta a la localidad de Sierra de los Padres. Pero los días parecen no haber sido los mejores para andar por senderos sinuosos, porque tras su recorrido debió acercarse a un lavadero de autos en Junín para que le dejaran reluciente su vehículo.

Sorprendidos con la visita del arquero de la selección argentina, los empleados del local le pidieron fotos y armaron un video que se volvió viral en redes sociales. En el mismo, el patrón se acerca a sus empleados y se pregunta en voz alta de forma irónica: “Pa, che, ¿qué habrán lavado los chicos ayer que no pude venir? A ver, ahora les pregunto…”.

Dibu Martínez con su camioneta limpia (Foto: X)

Acto seguido les consulta: “Chicos, escuchen. ¿Qué lavaron ayer?“. “Nada, vino una camioneta que se quedó encajada y lavamos eso”, le responde uno de los jóvenes; a lo que otro suma: “Sí, lo hicimos rapidito y nos fuimos”. Luego, en la grabación, pasaron a mostrar las fotos que se sacaron con el Dibu e incluso el gesto que tuvo el arquero al regalarles un buzo oficial de la Albiceleste.

Las reacciones en redes sociales (Foto: X)

El video se volvió viral en redes sociales, no solo porque el deportista asistiera a un lavadero de barrio, sino porque lo hizo con ropa informal, con la que muy pocos de lejos podrían reconocerlo. Dibu usó un gorro negro para cuidarse del frío, un camperón oficial de la selección, pantalón negro deportivo y unas zapatillas negras.

"El Dibu fue a lavar la chata que se le quedó en el barro y la gente no lo podía creer. Para él es una misión secundaria; para los demás es un terrible evento canónico"; “Re humilde, el Dibujito se fue a lavar la chata a Junín” y “Exceso de tipazo. Llevaba un buzo para regalar a la gente”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.