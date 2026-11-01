Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de México

En una carrera marcada por la consagración de Andrea Kimi Antonelli como campeón de la Fórmula 1 2026, Max Verstappen ganó el Gran Premio de México. El neerlandés se impuso en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX, donde estiró su ventaja como el máximo ganador con seis triunfos, cuatro más que sus dos perseguidores más cercanos -todos retirados-, en una muestra de conocimiento y dominio absoluto del circuito.

Fue un domingo inolvidable para el Gran Circo. Más allá del triunfo de Verstappen y, por supuesto, de la consagración de Antonelli, el GP duró más de dos horas. Hubo una largada para el recuerdo, sobrepasos ilimitados, cambios constantes en los primeros lugares, un par de virtual safety cars, un safety car y hasta una bandera roja en la vuelta 46 de 71 por un grave accidente del finlandés Valtteri Bottas, uno de los dos pilotos de Cadillac.

El tetracampeón del mundo sacó a relucir todas sus cualidades y brilló en suelo mexicano. Largó quinto y recién le arrebató el liderazgo al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el 44° giro, dos antes de que todos vuelvan a boxes por el abandono de Bottas. Desde entonces, con re-largada e incidentes mediante, nunca perdió el primer lugar. Aguantó principalmente a Hamilton y a Antonelli, que no se conformó con el título y fue a buscar el podio, y festejó su tercer triunfo en lo que va de la temporada.

Así, Verstappen se trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones con 261 puntos, solo por detrás del campeón y de Hamilton. Franco Colapinto, por su parte, le puso fin a la mala racha que lo obligó a abandonar en tres de las últimas cuatro carreras: largó undécimo, finalizó octavo y sumó cuatro unidades en el Campeonato de Pilotos. Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, terminó en el décimo puesto.

La victoria del neerlandés quedó opacada por la coronación de Antonelli. El italiano de 20 años se consagró campeón del mundo con cuatro fechas de anticipación luego de una nueva actuación para el recuerdo y se convirtió en el más joven de la historia en levantar el trofeo. Además, pasó a ser el tercer italiano en ganar el Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras lo hecho por Alberto Ascari en 1952 (Ferrari) y 1953 (Ferrari), y Giuseppe Farina en 1950 (Alfa Romeo).

“Lo hemos conseguido, pero sin Mercedes ni mi familia no estaría aquí. Estoy agradecido por este momento y estoy intentando encontrar las palabras. Ha sido una temporada increíble y compartir el podio con Max Verstappen y Lewis Hamilton es muy especial para mí. Este fin de semana estaba un poco más tenso, pero estoy contentísimo de haber completado la faena”, dijo Antonelli al cruzar la línea de meta, visiblemente emocionado por la gesta.

Tabla de posiciones de pilotos de la F1 2026

Así quedó la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de México Formula 1

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026