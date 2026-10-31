Horarios de la F1 en el GP de México 2026

La Fórmula 1 (F1) 2026 continúa la actividad este domingo con el Gran Premio (GP) de México, en el que el argentino Franco Colapinto participará por tercera vez (quedó 12° con Williams en 2024 y 16° con Alpine en 2025). Se trata de un fin de semana típico con tres entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo a las 17 (horario argentino), día en el que Andrea Kimi Antonelli puede consagrarse campeón del Campeonato de Pilotos y Mercedes puede obtener el título en el de Constructores.

Toda la actividad se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web oficial de la Fórmula 1 (se requiere estar suscripto).

Andrea Kimi Antonelli gira en el autódromo Hermanos Rodríguez, de México CARL DE SOUZA - AFP

El argentino Franco Colapinto abandonó en tres de las últimas cuatro carreras, por lo que intentará terminar con la mala racha. “Creo que hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí. En la FP2 fui encontrando cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco. Hay lugares claros para mejorar, así que veremos qué hay que hacer”, afirmó.

El GP de México sucede como antesala de Brasil, una plaza en la que el pilarense buscará sacar el rédito de la cercanía con su país y la cantidad de fanáticos que lo alentarán en vivo.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: No participó y le cedió su lugar a Gabriele Miní.

Práctica 2: 16°.

Sábado 31 de octubre

14.30: Práctica 3.

18: Clasificación.

Domingo 1° de noviembre

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Se definen los títulos?

En la Ciudad de México se puede sentenciar la temporada 2026, tanto en la tabla de pilotos como la de constructores. En la primera, Antonelli (Mercedes) está a un paso del título y es muy probable que se consagre este fin de semana porque tiene 365 puntos y le lleva 123 a su compañero de escudería, George Russell, y 124 a Lewis Hamilton (Ferrari), con 125 en juego.

¿Qué necesita para ser campeón? Sumar apenas dos unidades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para no depender de nadie necesita ubicarse noveno o más adelante. Si termina décimo, sumará un tanto y logrará el título siempre que Russell no gane la carrera. Pero también puede coronarse sin obtener puntos, lo que significaría que clasificó undécimo o más atrás. En ese caso, si la prueba no la ganan Russell ni Hamilton, igual será campeón.

Lewis Hamilton y George Russell son los únicos que pueden arrebatarle el título a Andrea Kimi Antonelli ANGELA WEISS - AFP

Por equipos, Mercedes también está a un paso de la corona y la puede lograr en México. Actualmente lidera con 607 puntos contra 474 de Ferrari y necesita obtener al menos 40 unidades más que la escudería de Maranello para levantar el trofeo.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).