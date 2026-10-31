Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: los entrenamientos del Gran Premio de México

Tras el viernes, Colapinto dejó sus primeras sensaciones: “No tan mal, aunque creo que hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí. Creo que el long run [tanda larga] iba bien, fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista me ayudaron un poco. Creo que hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso... Hay lugares claros para mejorar, así que veremos qué hay que hacer”.