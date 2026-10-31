Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: los entrenamientos del Gran Premio de México
El piloto argentino gira en la última tanda libre antes de los ensayos de esta tarde, para la carrera de mañana
Mejora Franco, se va afuera Norris
Norris vuelve a mostrarse por fuera de los límites del trazado. Sufre el vigente campeón con el McLaren, más allá de que mostró un buen rendimiento el viernes. Colpinto mejora y sube al 10° lugar, con 1m19s186/1000, por delante de Gasly (11°), por 57/1000. Ambos conservan los compuestos medios.
Las protestas de Hadjar: "El peor auto"
“Pueden chequear el neumático delantero izquierdo. Este es el peor auto que manejé este fin de semana”, dice Hadjar, molesto con el rendimiento del Red Bull. Antes de comenzar la actividad, recibió una advertencia de la FIA por una mala actitud con un fanático. No obstante, está octavo.
El momento de las Ferrari
Ya todos pasaron por la pista y muchos simulan la clasificación. Ahora manda Ferrari, con Leclerc y Hamilton. Franco está 11°, a 1,2 del monegasco y una décima y media detrás de Gasly (8°). Leclerc estuvo cerca de tocarse con Russell, que iba por delante algo más lento.
Se va Hamilton y trompo de Alonso
Los límites le cuestan a varios. Hamilton se va muy ancho, a Norris se le espanta el auto y Alonso termina en un trompo, sin mayores consecuencias. Leclerc pasa a ser el más veloz.
📻 "No power into Turn 1... downshifts didn't work"— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
This is the moment which saw Alonso coast into an innocuous spin 🤯🔄#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FCS6zHA2zy
Aceleran los Mercedes
Los registros comienzan a bajarse considerablemente. Antonelli marca 1m18s754/1000 y lidera el 1-2 de Mercedes delante de Russell. Colapinto está 10°. Colapinto vuelve a la pista.
Más ruido de motores en México
Comienzan a verse más autos en la pista. Ahora, casi la mitad del parque automotor ya gira. Colapinto ingresa a cambiar neumáticos, mientras Gasly marca el tiempo más rápido.
Primera referencia de Colapinto
Colapinto marca su primer tiempo: 1m20s982/1000, para ubicarse segundo, detrás de Hulkenberg. A Gasly, que se fue ancho en una curva, se le quitó un registro y luego mejoró por dos décimas lo hecho por Franco. Bortoleto volvió a su box, Hirakawa sigue girando y el resto espera.
Los Alpine, en la pista
Salen los Alpine, ambos con compuestos medios. Colapinto y Gasly en la pista.
Semáforo verde para la última práctica
Pista libre en México. Salen a probar y el primero en hacerlo es Hirakawa, con el Haas. Lo sigue Gabriel Bortoleto (Audi), que enseguida advierte por la radio que “hay algo mal en el motor”; le sale humo mientras gira.
Haas reemplazó a Ocon
El equipo Haas sorprendió a todos este sábado al anunciar un cambio de último momento: el francés Esteban Ocon no seguirá al volante de uno de sus dos autos por el resto del fin de semana del Gran Premio de México y será reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa, incluso en la FP3 y la qualy de hoy.
Qué dijo Franco tras su única práctica
Tras el viernes, Colapinto dejó sus primeras sensaciones: “No tan mal, aunque creo que hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí. Creo que el long run [tanda larga] iba bien, fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista me ayudaron un poco. Creo que hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso... Hay lugares claros para mejorar, así que veremos qué hay que hacer”.
Cómo sigue la actividad en México
La prueba de clasificación para la carrera será este mismo sábado, a las 18 (hora argentina). La competencia del domingo se largará a las 17 de nuestro país y tendrá 71 vueltas.
Cómo le fue a Colapinto el viernes
Tras ceder su auto a Minì en el inicio de la actividad, Colapinto concluyó 16º en la segunda práctica: quedó a 1s305/1000 del más veloz, el monegasco Charles Leclerc, y a 725/1000 milésimas de su compañero, el francés Pierre Gasly, que finalizó octavo. El piloto de Ferrari dominó la sesión con un tiempo de 1m17s827/1000, seguido por Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Al final de la tanda, Franco probó largada, como es habitual.
😎 VENÍ, SUBITE AL #43... ¡Así es una vuelta completa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, desde el auto de Franco Colapinto!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026
🔥 Esa largada... ¡Marca registrada!
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Una primera tanda especial
La sesión inicial del viernes tuvo una particularidad: diez de los once equipos utilizaron pilotos jóvenes en lugar de algunos de sus titulares. Ferrari fue la única escudería que mantuvo a sus dos conductores habituales, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Entre los ausentes estuvieron Max Verstappen, George Russell, Lando Norris y el propio Colapinto, que cedió su butaca al italiano Gabriele Minì.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
Charles Leclerc tops the timesheets in FP1, by over six tenths to Kimi Antonelli! 😮💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/3xObTEhxHE
Bienvenidos a la tercera práctica libre del GP de México
La Fórmula 1 continúa desde las 14.30 (hora argentina) con su actividad en el autódromo Hermanos Rodríguez, de México, y Franco Colapinto se subirá al Alpine por segunda vez en el fin de semana, para animar la tercera práctica libre, antes de la clasificación. Transmiten en vivo Fox Sports, Disney+ y F1 TV y se podrá seguir minuto a minuto lo más destacado de la tanda en este espacio, en LA NACION.
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Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja
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El italiano Gabriele Minì, con el Alpine de Franco Colapinto, terminó la primera práctica en México en el puesto 14
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Fórmula 1: Franco Colapinto probó para la carrera en los entrenamientos de Ciudad de México