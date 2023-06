Autódromo de Buenos Aires: reasfaltaron el circuito 6 y la Ciudad ya habla de Fórmula 1

escuchar

La tibieza de los rayos del sol no alcanzó para hacer trepar la temperatura en la mañana, pero el frío no desalentó para presentar una obra que el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, se debía desde hacía largo rato. Veintiocho años habían transcurrido desde la última vez que los circuitos habían sido reasfaltados, tarea que coincidió con el comienzo del último póquer de visitas que realizó la Fórmula 1, entre 1995 y 1998, a la Argentina. El resto se trató de parches, de acondicionamientos temporales a determinados circuitos, dependiendo de qué categoría realizaba una fecha de su calendario en el gigantesco predio de Villa Riachuelo. El Turismo Carretera, que entre el 19 y el 20 de agosto desandará la 10ª y última fecha de la Etapa Regular (la que clasificará a los 12 pilotos que disputarán la Copa de Oro), es la que estrenará las refacciones, que incluyen los ingresos, el playón de estacionamiento y las calles internas y externas de los boxes.

El TC, que utiliza el circuito 12 –coincide parcialmente con el 6–, no utiliza el autódromo Gálvez desde 2021, cuando celebró la victoria el actual campeón, José Manuel Urcera, con Chevrolet, y el podio resultó multimarcas con las presencias de Juan Martín Trucco (Dodge) y Juan Pablo Gianini (Ford). Aquella temporada, en medio de la pandemia de Covid-19, sirvió como relanzamiento de un plan de obras que incluyó la construcción del Toyota Gazoo Garage, la renovación de la confitería y la apertura de una nueva sala de prensa. “Ahora tenemos terminada la repavimentación del circuito Nº 6, que tiene más de cuatro kilómetros de largo, y estamos sumando obras para mejorar la seguridad de la pista. También se sumarán mejoras en los accesos a los boxes y un nuevo sistema de drenajes para que la lluvia no sea un problema”, apuntó Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo acompañado por Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC); Alejandro Levy, uno de los responsables de la Agencia Tango y presidente del TC2000 y el Top Race; Emanuel Moriatis, su presidente de APAT (Turismo Nacional) y varios pilotos nacionales y ex pilotos, como Juan María Traverso y Osvaldo Cocho López.

El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli, durante la presentación de las obras; dirigentes de las cuatro categorías del automovilismo de pista nacional, pilotos y ex pilotos asistieron al acto.

La siguiente categoría nacional que se presentará será el TC2000, con la tradicional fecha de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, el próximo 8 de octubre. Será una jornada particular, porque compartirá cartelera con el Stock Car, de Brasil, y seguramente varios apellidos de renombre que toman parte en el automovilismo brasileño serán elegidos para conformar las parejas de pilotos. También el Top Race puede utilizar alguno de los circuitos, porque todavía no definió los escenarios de sus tres últimas fechas, mientras que el Turismo Nacional volvería recién en 2024, después de ser parte del espectacular fin de semana en el que un auto de IndyCar –del Juncos Hollinger Racing, con Agustín Canapino al volante–, volvió a girar en la Argentina, después de más de 50 años.

La última visita del TC al autódromo de Buenos Aires

Las tareas en el autódromo ingresaron en la agenda en agosto de 2022, la maquinaria para desarrollar los trabajos entró al predio en abril de este y año y al mes siguiente se inició la ejecución del plan de obras. Por esa razón durante cuatro meses están suspendidas las actividades deportivas. Los metros repavimentados son 7000, e incluyen al circuito 6, pistas internas y el mixto que une a los circuitos 8 y 9. La siguiente etapa en materia de asfalto consistirá en renovar tramos del circuito número 12, que no formaba parte del plan de obra inicial pero al ser el trazado que utiliza el Turismo Carretera quedó abarcado también. El incremento de la seguridad en los sectores del lago, el curvón Salotto y la recta del fondo, con refuerzo de los muñecos de goma y trabajos en las cama de leca, es parte de la puesta en valor.

“Todos queremos que vuelva la Fórmula 1 y esta obra nos deja muy cerca de ese sueño. Estos trabajos permitirán dejar la pista en condiciones de conseguir una homologación grado 2 de la Federación Internacional del Automóvil, que es la categoría previa a la que requiere la F. 1″, apuntó Rodríguez Larreta, una ilusión gigantesca que necesitaría una enorme inversión, no solamente en términos de infraestructura, sino también de canon (en dólares) y organizativos. En estos tiempos los mercados árabes y asiáticos firmaron contratos multianuales para recibir al Gran Circo y con las tres fechas que obtuvo Estados Unidos (Miami, Austin y Las Vegas), los tradicionales escenarios europeos están sufriendo para retener a la Fórmula 1. Bélgica (Spa-Francorchamps) desea extender el vínculo que finalizará esta temporada, mientras que históricos grandes premios, como los de Gran Bretaña e Italia –los únicos que integraron todas las temporadas–, deberán renovar el próximo año. En 2023 se cayó del calendario el GP de Francia.

Domingo 26 de febrero de 2023: Julián Santero y Facundo Marques escoltan al ganador, Leonel Pernía, en una fecha de TC2000 en Buenos Aires; la categoría repetirá escenario en los 200 Kilómetros en octubre, ya con nuevo asfalto en parte del recorrido. Prensa TC2000

El objetivo de Buenos Aires es tener un autódromo certificado y homologado internacionalmente para permitir que el Gálvez reciba competencias de distintas categorías del deporte motor, de modo que impacten positivamente en lo deportivo, en lo turístico y en lo económico. Un ejemplo es cómo explota Santiago del Estero el autódromo de Termas de Río Hondo, en particular con el MotoGP.

