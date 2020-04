Bernie Ecclestone y su dispar pareja con Fabiana

El carismático antiguo jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone será padre a los 89 años junto a su esposa, la brasileña Fabiana Flosi , de 43. Según adelantó el diario británico The Daily Mail, esperan al bebé para julio . Ecclestone , que revolucionó la Fórmula 1 como jefe ejecutivo desde 1978 hasta 2016 , tiene tres hijas adultas (de 31, 35 y 65 años) de otros dos matrimonios previos.

"¿No hay nada inusual, no? No he tenido trabajo durante un tiempo, por lo que he tenido mucho tiempo para practicar", señaló Ecclestone al diario desde la casa familiar en Brasil. El británico se casó con Flosi, directora de marketing y con la que reside en su domicilio de San Pablo, en el país de origen de su pareja.

"No veo ninguna diferencia entre tener 89 y 29 años. Ella (su mujer) está preocupada. Pero estoy muy feliz por ella, lo lleva esperando mucho tiempo y estoy feliz de que vaya a tener a alguien cuando yo me vaya", añadió el británico. El niño nacerá en Brasil tres meses antes de que el padre cumpla 90 años. Ecclestone ya es papá de tres hijas: Deborah (65 años), Tamara (35) y Petra (31).

Ecclestone fue el gran jefe de la Fórmula 1 hasta 2016, cuando cedió el control de la organización por 8.500 millones de dólares al grupo estadounidense Liberty Media, que le dio el título honorífico de presidente emérito. Se calcula que Bernie posee una fortuna que supera los 5.000 millones de libras esterlinas.

Ecclestone y Flosi se habían casado en secreto en 2012 en la lujosa mansión que el británico tiene en Gstaad, Suiza. La pareja se conoció en 2009 durante el Gran Premio de Brasil. "Estamos comprometidos oficialmente y no va a ser un noviazgo largo", había anticipado quien en ese momento todavía era el jefe de la Fórmula 1, luego de obsequiarle a su mujer un anillo de 140.000 euros.

Esta es la tercera vez que Bernie se encuentra casado. Su primera esposa fue Ivy, con la que tuvo a su hija Deborah, y la segunda Slavica Radic, una ex modelo croata 28 años más joven que él, con la que estuvo en matrimonio 24 años y tuvo a sus hijas Tamara y Petra. Estas últimas no asistieron a la boda con Flosi, ya que en ese momento se encontraban en Los Ángeles y tampoco comentaron nada en las redes sociales sobre su padre.

La Fórmula 1 en medio de la pandemia

La crisis provocada por el coronavirus generó una enorme incertidumbre y hasta el momento momento se cayeron ocho carreras del calendario del Mundial de la F1. De hecho, el inicio del campeonato está previsto para el 14 de junio (Canadá), pero es muy probable que también sea cancelado. Se habla de que el Gran Circo podría retornar en julio, pero aún así hay muchas dudas.

Hasta el momento aparecen siete Grandes Premios aplazados y uno cancelado de forma definitiva. Hace algunos días, la pandemia de Covid-19 obligó a la Fórmula 1 a posponer la fecha de Azerbaiyán, programada para el 7 de junio. La carrera se sumó a la lista que componen los GP's de Australia, Bahréin, Vietnam, China, Holanda y España, nómina de países que debieron postergar las fechas asignadas en el calendario 2020; Mónaco, por problemas logísticos y organizativos, comunicó que es baja para la presente temporada.