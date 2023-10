escuchar

Bernie Ecclestone, agente comercial de la Fórmula 1 entre 1978 y 2017, fue condenado este jueves a 17 meses de prisión en suspenso por fraude fiscal. No irá a la cárcel, a no ser que sume una nueva pena en los próximos dos años. El ex promotor y hombre fuerte de la categoría reina del automovilismo, de 92 años, conoció esta sentencia poco después de declararse culpable ante un tribunal londinense por no haber declarado ante el gobierno británico unos 400 millones de libras (490 millones de dólares) en activos en Singapur entre 2013 y 2016.

La sentencia lo obliga al pago de una multa de 652 millones de libras (800 millones de dólares) para poner fin a su litigio con el fisco. “Me declaro culpable”, dijo el multimillonario británico ante la Southwark Crown Court de Londres, a la que acudió vestido con un traje oscuro y una corbata gris, y acompañado por su mujer, la brasileña Fabiana Flosi, vicepresidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Ecclestone con su mujer, Fabiana Flosi, a la salida de una de las audiencias en los tribunales londinenses. Yui Mok - PA Images - PA Images

Ecclestone se había declarado no culpable de estos delitos en agosto de 2022, pero finalmente reconoció los hechos este jueves, en una audiencia celebrada en Londres. De esta manera, evitó el juicio que iba a comenzar el 16 de noviembre, pero no la condena.

Ex piloto, Ecclestone gobernó la Fórmula 1 durante casi cuatro décadas, más allá de que era su agente comercial y no responsable deportivo. El inglés está acusado de no haber declarado un “trust” en Singapur con una cuenta con 650 millones de dólares, unos 400 millones de libras de la época. Según el fiscal Richard Wright, el extrovertido empresario dio una respuesta “falsa o engañosa” al sostener que no disponía de trusts no declarados, ya fuera en Reino Unido o en el extranjero. “Ahora admite que debe pagar impuestos”, añadió el funcionario.

El diario inglés The Guardian reproduce la comparecencia del acusado ante el juez Bryan. “El magistrado notó que Ecclestone estaba al tanto de la seriedad de sus delitos. Sin embargo, el juez tuvo en cuenta el bajo riesgo de reincidencia y otros factores, como la edad de Ecclestone, su condición médica y el impacto de una sentencia de prisión efectiva en su pequeño hijo”. Alexander Charles Ecclestone, hijo también de Flosi, tiene tres años.

Hoy Alexander Charles Ecclestone tiene tres años y el juez de Londres tomó en consideración ese hecho para no enviar a prisión a su padre. Instagram

La crónica del diario inglés continúa: “El juez pidió a Ecclestone que se pusiera de pie para escuchar su sentencia. Al ser consultado sobre si entendía lo que implicaba ese dictamen, Ecclestone dijo: «Sí, lo sé». Luego, Ecclestone dejó el edificio y fue abordado por los periodistas para que diera su opinión. Sin embargo, su respuesta fue ininteligible, al tiempo que se subía a un Range Rover blanco para irse”.

La fiscalía británica le imputó el delito tras una investigación del fisco caracterizada como “compleja e internacional”. La abogada de Ecclestone, Christine Montgomery, declaró este jueves ante el tribunal que su cliente “lamenta profundamente los hechos que han motivado este proceso penal”.

Ecclestone, con el heptacampeón Michael Schumacher; el promotor inglés fue durante casi cuatro décadas el hombre más poderoso de la Fórmula 1, es decir, del automovilismo. GERO BRELOER - EPA/DPA

No fue la primera vez que el ex dirigente estuvo ante un tribunal. En 2014 logró paralizar un proceso en Alemania por corrupción, previo pago de 100 millones de dólares. Ecclestone dejó su puesto de mandamás fáctico de la Fórmula 1 al ser despedido por el nuevo propietario de los derechos comerciales, el grupo estadounidense Liberty Media.

Efímero piloto de carreras a finales de los años cincuentas y después patrón de la escudería Brabham, el hombre de negocios cuya fortuna está estimada por la revista Forbes en más de 2500 millones de libras (2806 millones de dólares) fue considerado el artesano de la transformación de la Fórmula 1, convertida bajo su mando en una actividad muy lucrativa. A fines de los setentas se convirtió en uno de los pioneros de la comercialización de los derechos de transmisión televisiva de las competiciones deportivas.

Con información de la agencia AFP.

LA NACION