Briatore se refirió al futuro de Colapinto en Alpine con una contundente frase

Es un momento de mayor confianza para Franco Colapinto en el que está demostrando su talento abordo del monoplaza de Alpine. Los aceptables rendimientos en las últimas carreras terminaron, mayormente, en la zona de puntos. En ese contexto se advierte que está afianzado y que dio un gran salto de rendimiento para el equipo de Enstone tras el cambio reglamentario de chasis y motores. Más allá de este presente alentador, en las últimas horas, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo, sorprendió cuando dejó abierto un interrogante acerca del futuro del argentino para 2027.

Colapinto sufrió durante la pasada temporada la falta de desarrollo del monoplaza de Alpine. Ante la escasez de resultados, soportó duros comentarios por parte de Briatore. Con una realidad completamente diferente en 2026 y tras haber terminado en los puntos en tres de los últimos cuatro grandes premios, el piloto de Pilar habló tiempo atrás acerca de la relación con el italiano y su forma de dirigir al equipo.

Franco Colapinto y Flavio Briatore, una relación con idas y vueltas Prensa Alpine F1

“Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duro y creo que tiene la experiencia para ello. Por supuesto, también depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos, así que fueron de gran ayuda”, contó Colapinto en su paso por Austria a los medios de comunicación.

Y agregó: “Todos sabemos que Flavio lleva muchísimos años en este deporte y ha tenido tanto éxito que, cuando utilizás toda su experiencia y sus comentarios para mejorar y para entender dónde necesitas enfocarte más, dónde debes ser más fuerte mentalmente y cosas así, termina siendo algo muy útil y, en el futuro, se convierte en una de tus fortalezas”.

La temporada 2026 de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Hungría en Hungaroring, llegó a su tradicional receso del verano de Europa, en el que las 11 escuderías y los 22 pilotos se reorganizan para afrontar la segunda parte del torneo en la buscarán los objetivos planteados a principios de año.

Flavio Briatore tiene a la F1 en la cabeza Alpine

La primera parte tuvo 11 de las 13 carreras programadas en el fixture porque se cancelaron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. No obstante, en las últimas horas la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que el primero se reprogramó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputará en otro trazado.

El Gran Circo no tiene actividad durante casi un mes. La próxima carrera será el GP de Países Bajos en Zandvoort el fin de semana del domingo 23 de agosto. Será la décimosegunda prueba del año del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 219 puntos contra los 169 de Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine), marcha 12° con 19 tantos en la que ya es su mejor producción desde que debutó en la máxima categoría en 2024 con Williams.

En ese contexto, la entrevista que Flavio Briatore le dio a The Race, un medio especializado, volvió a dejar en claro la mirada del líder de la escudería: Alpine debe mejorar el rendimiento del vehículo antes de pensar en realizar cambios de nombres. Más allá de todo, elogió el avance que tuvo el argentino.

Not long to go now @FranColapinto 🌴 pic.twitter.com/ZTqkwS0llx — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 28, 2026

En un tramo de la charla, le preguntaron si en esta tercera etapa en Enstone necesitaba una figura de primer nivel para moldear un equipo exitoso, afirmó: “Lo deseo”. Pero rápidamente, replicó: “En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad”.

Y la explicación es más profunda. “Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que ese piloto te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas. En este momento, tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros, tenemos que crear complicidad entre todos. No te olvides que llegamos a este equipo y tenía 1200, 1300 personas. Ahora hemos bajado a 900 personas. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras. Esa es la prioridad”, remarcó.

Early bird catches the worm @FranColapinto 🤣



Straight to it for our @pirellisport testing in Hungary pic.twitter.com/vNfS3l7Wrf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 28, 2026

La diferencia entre los grandes pilotos y los convencionales, hacen la diferencia. Pero en otros casos. “Claro, en el momento en que necesitás a los grandes, las dos décimas (de un piloto estrella) marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos? En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabés cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad“, sostuvo el empresario italiano.