Diablito Echeverri picó un penal, busca recuperar su mejor versión y... ¿sigue en Manchester City?

El primer partido de Enzo Maresca como entrenador de Manchester City terminó en una derrota para los Citizens en la tanda de los penales, después de empatar 1-1 con Inter de Milán, en un amistoso disputado este sábado en Hong Kong.

Matteo Lavelli marcó el penal decisivo para asegurar el triunfo por 3-1 en la definición para los campeones italianos, en el estreno de Maresca al frente del City. El DT italiano asumió el cargo en junio, en sustitución del legendario Pep Guardiola.

El joven Divin Mubama, de 21 años, había adelantado al equipo inglés a los 14 minutos, mientras que Inter igualó por medio del francés Benjamin Pavard seis minutos después. Lautaro Martínez, el capitán interista, sigue de vacaciones. De todos modos, lo llamativo fue la tanda de penales: el equipo inglés solo marcó uno, a través de Diablito Echeverri, que picó el balón.

El Diablito domina la pelota frente a Alessandro Bastoni Chan Long Hei - AP

Esta situación vuelve a escena, luego de que el jueves pasado, otro joven, Tomás Aranda, el número 10 de Boca, de 19 años, tomara la misma decisión en la definición de un partido entre el equipo argentino y O’Higgins, por la Copa Sudamericana.

Omar Carabalí, el arquero del conjunto chileno, adivinó la decisión del joven xeneize y se lo recriminó. De todos modos, Boca se impuso en la definición y se clasificó a los octavos de final del certamen sudamericano. on la clasificación asegurada, Paredes habló de la situación. “Son maneras de patear. Obviamente, cuando errás, te fijás la manera, pero es chico, ha hecho un partido increíble, creo que fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido, porque lo ha hecho realmente muy bien”, lo defendió Leandro Paredes.

NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO ARANDA



El juvenil tenía la clasificación en sus pies y le PICÓ EL PENAL a Carabalí, que se quedó parado en el medio.



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Sin embargo, el campeón del mundo también dejó una reflexión sobre la decisión del juvenil. “Son maneras de patear, decisiones, y seguramente aprenderá que hay momentos y momentos”, sostuvo, sin cuestionar la personalidad del chico, aunque marcando que el contexto también influye al momento de elegir cómo ejecutar un penal decisivo.

En este caso, sólo un ensayo, Echeverri tomó la misma decisión (para muchos, un atrevimiento; para otros, una falta de respeto) y convirtió con maestría. Fallaron sus remates el español Nico González, Khusanov y Nouri.

El joven surgido en River jugó los últimos 20 minutos, en reemplazo de Phil Foden en el encuentro que se disputó ante más de 42.000 espectadores en el estadio Kai Tak, Hong Kong.

¡LA PICÓ EL DIABLITO! El penal de Echeverri en el amistoso que el Manchester City perdió con Inter. pic.twitter.com/8i9CTNcIpA — TyC Sports (@TyCSports) August 1, 2026

En la temporada anterior, el exjugador de River acumuló pocos minutos en Bayer Leverkusen y en Girona, equipo con el que descendió a la segunda división española. Entre ambas experiencias, sumó 28 partidos, aunque solo en ocho fue titular. Ante este escenario, comenzó la pretemporada con el club dueño de su pase, aunque sigue en duda en la consideración del flamante entrenador. Los próximos días serán decisivos.

La institución evalúa la posibilidad de ceder nuevamente a varios de los jóvenes talentos para que sumen minutos en otras ligas europeas. El club ya resolvió los préstamos para jugadores como el francés Mathys Detourbet y el noruego Sverre Nypan. Junto a Echeverri, los nombres del brasileño Vitor Reis y el sierraleonés Juma Bah también figuran en la lista de posibles salidas.

Emiliano Buendía siempre aporta soluciones Dita Alangkara - AP

Un gol de Buendía

Aston Villa arrancó con una victoria la gira de pretemporada por el sudeste asiático al imponerse por 3-1 frente al combinado de estrellas de la liga de Indonesia, en un amistoso disputado en Yakarta. Emiliano Buendía, que estuvo cerca de jugar el Mundial, fue uno de los protagonistas al abrir el marcador, mientras que Alejandro Garnacho jugó el primer tiempo con la camiseta de los Villanos tras su llegada a préstamo.

El conjunto dirigido por Unai Emery resolvió gran parte del encuentro en la primera mitad. A los pocos minutos de juego, Buendía apareció dentro del área para definir de primera y poner en ventaja a los ingleses.