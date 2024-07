Carlos Sainz consiguió una butaca en Williams tras ser desplazado de Ferrari

Escuchar

El piloto madrileño Carlos Sainz arrancó este año en Ferrari sabiendo que se quedaría sin una butaca en la escudería al final de la temporada. La icónica marca de autos italiana fichó en su lugar a Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, que dejará así Mercedes.

Pero Sainz, que acompaña a Charles Leclerc en Ferrari, no solo no es mal piloto sino que tiene números similares a los de Leclerc, por lo tanto, era disputado por varias escuderías de “mitad de tabla”. Faltando diez carreras para que termine el campeonato, Sainz cosecha 15 puntos menos que Leclerc (162 vs. 177), tiene un triunfo al igual que su compañero, y 5 contra 6 podios.

Hoy, Sainz, que había sido tentado por Alpine y Haas, entre otros, llegó a un acuerdo con Williams, donde será compañero de Alex Albon y remplazará a Logan Sargeant. Williams ocupa el noveno lugar (entre diez) en la tabla de constructores y sus resultados actuales no son alentadores.

Logan Sargeant, el piloto de Williams, será reemplazado por Sainz afp - AFP

La escudería fundada por Frank Williams, ahora en manos del fondo de inversión Dorilton, afirmó en un comunicado que la llegada de Sainz debería entenderse como toda “una declaración de intenciones” sobre las ambiciones del equipo.

Williams dijo que Sainz, de 29 años y ganador de tres pruebas en su carrera, firmó un acuerdo de dos años con opciones de prórroga.

“No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión”, dijo Sainz en una declaración escrita.

“Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en la F1 y estoy realmente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso”, agregó. “El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto al que me enfrentaré con entusiasmo y positividad”, sostuvo.

El piloto consideró que Williams tiene “todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia”.

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, dijo: “Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un pedigrí ganador de carreras, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que estamos”.

“La gente no debería dudar de nuestra ambición e ímpetu a medida que continuamos nuestro viaje de vuelta a la competitividad: estamos aquí, vamos en serio y con el respaldo de Dorilton estamos invirtiendo en lo necesario para volver a la parte delantera de la parrilla”, agregó.

