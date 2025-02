Pruebas de pretemporada en Bahréin: la lluvia complicó a casi todos, pero Lewis Hamilton fue el más rápido

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) hizo el mejor tiempo en las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir (Bahréin). Lo siguió su compatriota George Russell (Mercedes), a cuatro décimas. Mientras que Carlos Sainz (Williams) ocupó el tercer escalón del podio. Salieron a la pista 18 autos, con la ausencia notoria del tetracampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien ya había girado el miércoles. Este jueves le cedió el turno a su flamante compañero de equipo, el neocelandés Liam Lawson, reemplazante a partir de esta temporada del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

La práctica maatutina duró unas cuatro horas y, al igual que el miércoles tuvo un problema logístico. Si en la jornada de ayer un corte de energía eléctrica en el trazado obligó a los pilotos a permanecer en boxes, este jueves hubo otro parate obligatorio para la mayoría de las escuderías, provocado por la lluvia. Sólo Aston Martin y Haas permanecieron en la pista: el resto de los equipos no tenían neumáticos para piso húmedo.

El inglés Lewis Hamilton fue el más rápido en las pruebas de pretemporada de F1 en el circuito de Sakhir (Bahréin) FADEL SENNA / AFP - AFP

Con suelo seco y compuesto blando, Hamilton bajó el minuto y medio con la Ferrari, mejoró sus tiempos del miércoles y superó a su ex compañero de equipo en Mercedes, George Russell. Al promediar la jornada, y cuando la pista se liberó porque la mayoria debió quedarse en boxes a la espera de que el chparrón pasara, Aston Martin y Haas aprovecharon para girar casi sin tráfico. Así, el español Fernando Alonso se coló en el quinto puesto de la clasificación, por detrás de Pierre Gasly (Alpine). El francés, que el año pasado no le hizo ni un rasguño a su auto, amenaza con repetir en 2025 su gran temporada.

Hubo tiempo para que Red Bull cerrara su box y se centrara en las modificaciones propuestas para el coche de Lawson (terminó octavo) y para que Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Kick Sauber) protagonizaran un leve incidente. Párrafo aparte para el español Carlos Sainz, que dejó Ferrari para ocupar el lugar que la pasada temporada terminó en manos del argentino Franco Colapinto. Con el compuesto duro (C2) quedó a apenas 711 milésimas de Hamilton, en el tercer puesto de la grilla.

Luego de Alonso (quinto) se ubicaron el japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neocelandés Lawson (Red Bull), el alemán Hulkenberg (Kick Sauber) y el francés Esteban Ocon (Haas).

Lo mejor de las pruebas de la F1 en Bahréin

Segundo problema logístico en dos días

Había pasado una hora y media de la luz verde en Sakhir cuando las gotas de lluvia empezaban a complicar a los pilotos. Tenían que parar para cambiar por compuestos intermedios. Pero había un problema: sólo Aston Martin y Haas tenían... el resto debió esperar a que el piso se secara. Para estas pruebas de pretemporada, los equipos debían seleccionar entre 35 juegos totales, por escudería, entre compuestos para piso seco y mojado. Aston Martin fue con tres intermedios, según reveló el portal Motorsport.com. Haas tenía un juego de intermedio y otro de lluvia extrema. El resto, equipado sólo con gomas para piso seco, permaneció en boxes. Esos equipos perdieron una hora.

El jefe de Pirelli, Mario Isola, explicó a Motorsport.com cómo habían seleccionado los equipos sus compuestos para estas pruebas: “En el pasado, Bahréin era la primera carrera del año”, explicó el italiano. Y agregó: “Eso significa que teníamos también los (juegos de neumáticos para mojado) que traíamos para la carrera, disponibles aquí. Pero este año, la primera carrera es Australia. Y así, cuando damos la libertad a los equipos para decidir sobre sus 35 juegos de neumáticos están disponibles para la prueba, tienen la libertad de tomar cualquier mojado, intermedio, lo que quieran”.

El neocelandés Liam Lawson gira con su Red Bull en el circuito de Sakhir (Bahréin) DARKO BANDIC / AP - AP

Isola continuó con su explicación: “Sabiendo que, como los neumáticos para la carrera están en Australia y no en Bahréin, si decidían no llevar intermedios y de mojado, ya sabían que en caso de condiciones de lluvia no podrían correr. Ellos tomaron la decisión y nosotros la respetamos. Es su elección. Tenían la opción de elegir cualquier cosa, como hicieron Aston Martin y Haas”.

