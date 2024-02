escuchar

Hace dos semanas se conoció que Lewis Hamilton, el piloto inglés de 39 años y siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, pasará a la escudería Ferrari a partir de 2025. Tras el anuncio, este jueves trascendió que Charles Leclerc está “decepcionado” por la futura llegada del británico a la escudería italiana, según Corriere dello Sport. El piloto monegasco de Ferrari no ve con buenos ojos la incorporación de Hamilton y, este contexto, el periódico italiano enfatizó: “Leclerc no tenía idea de que algo así ocurriría”. Desde el entorno de Leclerc aseguran que Leclerc está “conmocionado y decepcionado” por la situación, según desliza el medio.

Leclerc, compartiendo el podio con los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Sergio Checo Pérez en el circuito de Spielberg, por el GP de Austria Peter Fox - Getty Images Europe

Se creía que Hamilton y Charles Leclerc podrían congeniar como buenos compañeros en Ferrari a partir del próximo año. Sin embargo, el nacido en Stevenage y Leclerc estarían más lejos tener una buena relación. Sin señales de acercamiento, el mismo medio analizó la actualidad de Leclerc. “Por el momento, Leclerc y su equipo guardaron silencio para no revelar signos de debilidad. Está claro que su rol en Ferrari se modificará y será el segundo piloto”, añadió el Corriere dello Sport, a un año de la incorporación de Hamilton, actualmente en Mercedes.

(De izquierda a derecha) El piloto británico de McLaren, Lando Norris, junto con Charles Leclerc, posan después de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos de 2023 CHANDAN KHANNA - AFP

También, recientemente Vitantonio Liuzzi, ex piloto de Red Bull, habló sobre la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025: “Lewis ha demostrado que sigue siendo un animal de carreras, un piloto que no deja nada y empuja hasta el final en la pista. Es una elección importante de Ferrari, no se rendirá hasta lograr este octavo título. Un buen movimiento de Ferrari no sólo a nivel económico”, dijo el ex piloto al diario italiano a Tutto Sport.

El piloto se refirió además a la relación entre Hamilton y Charles Leclerc. “Siempre es mejor ver un choque entre dos pilotos luchando por el título que cuando pelean por otros escalones del podio. Puede ser una pelea saludable, pero resultaría un incentivo para esforzarse hasta el límite necesario para vencer a un Red Bull superior”. Liuzzi analizó qué consecuencias tiene la llegada de Hamilton para el español Carlos Sainz. “Anunciar a Hamilton tan pronto podría ser un problema para las motivaciones de Sainz. Será una temporada marcada por el desafío interno entre Leclerc y el español, Carlos querrá demostrar que es un piloto rápido que podrá pasar un mal rato”.

Lewis Hamilton ya se viste de rojo, aunque será en la próxima temporada cuando se suba a la Ferrari AP Photo/Frank Augstein

Otro que opinó sobre Hamilton y Sainz fue el francés Pierre Gasly. Según el piloto de de Alpine, el británico y el español son muy talentosos. “Sainz es un gran piloto y Hamilton es un piloto fantástico”, dijo el francés. También habló Esteban Ocon, que podría ser el futuro reemplazo de Hamilton en la escudería que dirige Toto Wolff. “Siempre he tenido fuertes vínculos con Mercedes. Sigo siendo un piloto junior de Mercedes. Siempre lo he sido, aunque ya no sea tan junior. Todavía tengo contrato con ellos en algún momento. Así que es como es. Ya veremos. Por el momento, estoy totalmente dedicado a Alpine. Ese es mi objetivo”.

Además, Ocon dijo estar sorprendido sobre la salida Hamilton a Ferrari. “Nadie podía esperar que Hamilton cambiase de equipo este invierno”, afirmó. Y agregó: “Creo que la noticia de Lewis ha sorprendido a todo el mundo”. Para su compañero, Gasly la noticia no fue tan sorprendente. “He estado mucho tiempo en Mercedes y no... porque tuve alguna noticia de sus conversaciones con Ferrari. Lo ha tenido en secreto durante un tiempo, pero era un ahora o nunca”, enfatizó el piloto.

