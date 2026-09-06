Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó noveno en el Gran Premio de Italia que se disputó este domingo en el Autódromo Nacional de Monza y correspondió a la decimotercera fecha del calendario, resultado con el que sumó dos puntos para la tabla de posiciones de pilotos y de constructores pero que lo dejó con un sabor agridulce porque tenía argumentos para terminar muchas más arriba.

El argentino compitió este fin de semana con nuevas actualizaciones que hizo su escudería a su monoplaza y el de su compañero Pierre Gasly, lo que le permitió a ambos pilotos hacer una gran clasificación en la que el argentino logró el séptimo mejor tiempo y el francés, la pole position.

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Italia y terminó mucho más atrás de lo que merecía porque sufrió un despiste James Sutton - Formula 1 - Formula 1

El pilarense tuvo una buena largada, aprovechó que Lewis Hamilton (Ferrari) se rozó con su coequiper Charles Leclerc y saltó al sexto lugar. Enseguida, Leclerc se despistó, Franco sobrepasó a Lando Norris (McLaren) y llegó hasta el cuarto lugar antes de que la prueba se detuviese por bandera roja a raíz del fuerte accidente del monegasco.

La competencia se relanzó varios minutos después, desde la quinta vuelta, y Colapinto volvió a demostrar su potencial: sobrepasó a Max Verstappen (Red Bull) y llegó al tercer lugar. Sin embargo, enseguida fue a buscar a Gasly y, esta vez, terminó afuera de la pista. Pudo regresar y lo hizo en el 15° lugar, muy lejos de donde estaba y con la angustia de tener que remar.

Lejos de bajar los brazos, el representante albiceleste empezó a superar rivales y se ubicó 12° primero, décimo después y, finalmente, noveno en la carrera que ganó el Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano, como local, largó 19° y escaló 18 posiciones en lo que fue una muestra de su capacidad y, sobre todo, dejó en claro de que es el máximo candidato a quedarse con la corona.

Con 267 puntos, le sacó aun más ventaja a su compañero de equipo, George Russell, quien llegó detrás suyo en la pista y también lo persigue en la general de conductores con 201 unidades. Colapinto, por su parte, tiene ahora 21 tantos y sigue 12°.

En la tabla de constructores, Mercedes domina con 468 puntos contra los 346 que tiene Ferrari. Alpine, en tanto, sigue sexto con 62.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

GP de Países Bajos: 14°

GP de Italia: 9°

La próxima carrera en la que competirá Franco Colapinto será el próximo fin de semana en el Gran Premio de España en Madrid. Será el evento número 14 del calendario dado que se cancelaron las competencias en Bahréin -se reprogramó para principios de octubre en Malasia- y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.