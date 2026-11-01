Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1 2026

Después de mucho tiempo de espera, Franco Colapinto cortó con la mala racha y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. El argentino finalizó en el octavo puesto del Gran Premio de México de la Fórmula 1 2026 y sumó cuatro unidades en la carrera inolvidable que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El ganador fue Max Verstappen (Red Bull), pero todos los flashes se los llevó Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes), que quedó tercero y se consagró campeón del mundo con cuatro fechas de anticipación.

Colapinto había abandonado en tres de las últimas cuatro carreras (Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos), por lo que necesitaba terminar con los resultados negativos de manera urgente. “Mucho abandono últimamente. Pasé de no tener ninguno (estuvo 625 días sin un DNF, lo que significa no terminar la carrera) a tener tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo dura”, comentó el fin de semana pasado luego de abandonar en Austin por un choque con Arvid Lindblad.

En México, fiel a su estilo, largó de manera impecable y ganó varias posiciones. Después mantuvo un buen ritmo y, tras la bandera roja por un grave accidente de Valtteri Bottas en la vuelta 44, tuvo una re-largada fantástica y se mantuvo en la zona de puntos. Lo negativo fue que en el 59° giro Oscar Piastri chocó con Lindblad, el británico abandonó y, luego de un par de vueltas con safety car, a Colapinto le costó superar al piloto de McLaren que, con el auto muy golpeado, atrasó a todos los que venían detrás suyo.

“La primera largada fue muy buena. Pasé a (Lando) Norris, a Pierre (Gasly) y creo que a algún otro más. Fue una muy buena carrera, creo que ejecuté todo perfecto, maximicé lo que podíamos hacer hoy. Me falta mucho grip atrás comparado con los Racing Bulls, voy patinando todo el tiempo en muchos sectores en los que ellos traccionan mejor, pero bueno, después en las rectas nos defendemos”, comentó el argentino tras la carrera.

“En general fue un muy buen día. Creo que hubo muchos momentos para cometer errores que podían costar pero hice todo perfecto, así que estoy contento con la performance. Creo que volvimos a donde tendríamos que estar. Fue un buen primer paso y ahora seguimos de cara a Brasil”, agregó en referencia al próximo GP en San Pablo, una ciudad en la que el pilarense buscará sacar el rédito de la cercanía con su país y de la cantidad de fanáticos que lo alentarán en vivo.

“Estoy contento, se disfrutó. Cuando estás luchando por los puntos toda la carrera, cuando estás peleando con los de adelante... Con Norris, con Piastri, con Lindblad que iba muy rápido hoy, es muy positivo. Son mis primeros puntos en México, que también es la carrera ”de casa" para mi junto con Brasil. Amo México, disfruto mucho correr acá y no había sumado nunca. Ejecutamos todo muy bien, eso era lo principal", concluyó.