Cuándo vuelve la Fórmula 1 2026: día y horario del Gran Premio de Hungría

Los 22 pilotos y las 11 escuderías que compiten en la temporada 2026 de la Fórmula 1 recargan energías en el tradicional receso que transcurre durante el verano de Europa y se preparan para afrontar la segunda parte del año, en la que se definirán los campeones de las tablas de conductores y constructores.

La actividad, tras el Gran Premio de Hungría, se reanudará el fin de semana del domingo 23 de agosto con el GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. La carrera está programada a las 10 (hora argentina) y tendrá lugar después de la prueba sprint que se desarrollará un día antes.

Lando Norris, último campeón de la Fórmula 1, ganó el GP de Hungría en Hungaroring ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En territorio neerlandés será la décimosegunda prueba del año del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 219 puntos contra los 169 de Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine), marcha 12° con 19 tantos. Mercedes lidera la tabla de constructores con 379 puntos gracias a Antonelli y George Russell. Por detrás está Ferrari con 307 tantos mientras que Alpine marcha sexto con 61 con la unidades del argentino y de su compañero Pierre Gasly.

La primera parte del año tuvo 11 de las 13 carreras programadas en el fixture porque se cancelaron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. Semanas atrás la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que el primero se reprogramó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputará en otro trazado.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine