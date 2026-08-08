El comunicado del sanatorio de Rosario tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel

El Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario confirmó esta mañana la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ocurrida durante la madrugada.

El establecimiento médico informó el fallecimiento mediante un comunicado oficial, firmado por el director médico de la institución, Carlos Mackey.

“Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2 de la madrugada”, indicó el parte.

Comunicado del sanatorio por la muerte de Jorge Messi captura

Respecto de las causas de su muerte, la institución médica aclaró que no se darán a conocer precisiones por cuestiones legales y de privacidad: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Además, expresó su afecto por el padre del capitán argentino: “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”.

Jorge Messi falleció a los 68 años Instagram @jorge.sole

El rol familiar y la salud de Jorge Messi

Jorge Messi fue representante y consejero estratégico de su hijo, además de tener un rol clave en los principios de su carrera. Por ejemplo, fue quien impulsó su llegada al fútbol infantil de Newell’s Old Boys.

Asimismo, facilitó su traslado a España a los 13 años para sumarse a Barcelona, club que asumió el tratamiento médico por su déficit en la hormona de crecimiento. En 2007 también impulsó la creación de la Fundación Leo Messi, junto a su familia.

Jorge Messi gestionó gran parte de la carrera de su hijo Agencia AFP - AFP

Durante los últimos días, Jorge estuvo internado en la institución rosarina donde falleció, tras el agravamiento de una enfermedad que la familia confirmó durante el Mundial 2026.

En junio de este año, sus seres queridos publicaron un comunicado ante las distintas versiones que circulaban al respecto. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicaron.

Tras eso marcaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

En junio, la familia pidió privacidad en relación con su salud

En esa línea, agregaron que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

Una vez terminado el Mundial, Lionel Messi estuvo junto a él en Rosario hasta el 29 de julio, día en que volvió a Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos del Inter Miami.