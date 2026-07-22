El calendario no le da respiro a Franco Colapinto: se confirmó una prueba especial con el A526

La agenda de Franco Colapinto no le da respiros. Si bien su enfoque está en poder sumar su tercera carrera consecutiva dentro de la zona de los puntos con su Alpine en el Gran Premio de Hungría, sus vacaciones están todavía lejos de comenzar. Sucede que tras la competencia en Hungaroring está el receso de verano en Europa, pero el piloto argentino deberá mantenerse en la pista porque tiene que cumplir con compromisos con uno de los proveedores oficiales de la Fórmula 1.

Es un momento positivo para Colapinto, ya que no sólo tuvo un gran desempeño en el Gran Premio de Bélgica, sino que logró meterse en el top 10 de los Power Rankings de la F1 tras la carrera en Spa Francorchamps, competencia en la que logró uno de los sobrepasos más importantes del año al adelantar a dos coches para meterse en la zona de los puntos.

Another Colapoint in the bag 🤝 pic.twitter.com/Mjvrprb24P — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 19, 2026

En este contexto de tanto aire positivo, a diferencia de sus rivales, el piloto argentino no iniciará su descanso inmediatamente al finalizar la carrera de este domingo, sino que deberá participar en las jornadas de pruebas de neumáticos de Pirelli en Nürburgring, uno de los escenarios más reconocidos del automovilismo internacional.

Esta actividad en el circuito alemán estará destinada al desarrollo de los compuestos que Pirelli utilizará durante la temporada 2027. En ese contexto, el programa de trabajo será establecido por la empresa italiana y no estará bajo la órbita de Alpine para evaluar el rendimiento o incorporar mejoras en su monoplaza. Durante la jornada, Colapinto deberá completar diferentes tandas con prototipos de neumáticos y hacer una devolución de sus sensaciones sobre aspectos como el comportamiento, el desgaste y la consistencia de los compuestos.

El único respiro lo tendrá este fin de semana ya que la escudería Alpine anunció que el piloto estonio Paul Aron reemplazará a Colapinto en la primera práctica de ensayos del Gran Premio de Hungría, que se realizará este viernes, desde las 8.30 en el circuito enclavado en Mogyoród, a 23,8 kilómetros de la capital Budapest. Será la primera vez que un piloto titular de Alpine ceda la butaca en el calendario, que cumplirá el 11mo episodio de la temporada y de esta manera cumplirá con el reglamento de novatos de la FIA.

🚨CONFIRMADO: Franco Colapinto pilotará el A526 para las pruebas pirelli para 2027 la semana que viene en nürburgring pic.twitter.com/rhzPNCQxdY — Alpine Club (@alpineclub_esp) July 21, 2026

Colapinto no se detiene y por eso habló con la página oficial de Alpine y reflexionó acerca de sus expectativas de cara a la carrera en Hungaroring, en la que dejará de lado las altas velocidades y la compleja administración de energía para enfocarse de nuevo en el sistema de frenado de su monoplaza.

Colapinto tiene expectativas de lograr un resultado importante dada la experiencia en el trazado: “Nuestro objetivo es mantener la racha de poder sumar puntos también este fin de semana en Budapest, aunque el circuito suponga un reto completamente diferente. Es un circuito en el que he tenido cierto éxito durante mi carrera en las categorías junior y estoy deseando volver y vivir la experiencia con los coches de este año”.

Y finalizó: “La gestión de la energía será más normal en comparación con los dos últimos eventos con tantas curvas, así que con suerte podremos divertirnos mucho con los autos más ligeros que tenemos este año. Estaremos presionando fuerte todo el fin de semana para tener un buen resultado y sumar más puntos antes de comenzar el descanso de verano”.