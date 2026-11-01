En qué canal pasan el GP de México de la Fórmula 1

La Fórmula 1 (F1) 2026 podría quedar definida este mismo fin de semana. Y en ese contexto, el Gran Premio (GP) de México que se desarrolla este domingo, lógicamente, se lleva todas las miradas. Se corre desde las 17 de la Argentina y se puede ver en vivo a través de Fox Sports o vía streaming en Disney+ Premium o F1 TV Pro. Al italiano Kimi Antonelli, líder absoluto del Campeonato Mundial de Pilotos le alcanzará con sumar apenas dos puntos para convertirse en el más joven en consagrarse en el Gran Circo, con 19 años.

A su vez, el pilarense Franco Colapinto, intentará volver a sumar puntos con su Alpine, algo que no consigue desde hace rato, porque abandonó en las últimas cuatro carreras. El piloto argentino saldrá 11°.

El argentino abandonó en tres de las últimas cuatro carreras, por lo que quiere cortar con la racha negativa en territorio mexicano. No participó del primer entrenamiento libre (FP1) porque le dejó su lugar al italiano Gabriele Mini, y desde la FP2 en adelante fue mejorando su rendimiento, pero no le alcanzó para meterse en la Q3 de la clasificación, a la que si accedió su compañero Pierre Gasly, quien saldrá 10°.

“Falta un poco, creo que todavía no me encuentro cómodo como antes, así que hay que seguir trabajando. Pero no largamos lejos de la punta, así que trataremos ir para adelante”, se ilusionó Colapinto de cara a la competencia de este domingo en la que largará 11°.

Franco Colapinto necesita volver a sumar en la F1 y se ilusiona este domingo: saldrá 11° en la parrilla YURI CORTEZ - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX, con la carrera programada para el domingo a las 17 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

A Kimi Antonelli la vida le sonríe; este domingo podría consagrarse en la F1, con tan solo 19 años ALFREDO ESTRELLA - AFP

Andrea Kimi Antonelli, el italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes, se impuso en nueve de las 18 carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos) y manda en la tabla de posiciones con 365 puntos, 123 más que su perseguidor más cercano, George Russell. Justamente su compañero en la escudería alemana es, junto a Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli, aunque es casi utópico que lo consigan.

Lewis Hamilton festeja luego de conseguir la pole position en la clasificación para el GP de México Eduardo Verdugo - AP

Todo indica que Kimi se consagrará en Ciudad de México. Largará cuarto y si termina entre los nueve primeros levantará el trofeo sin importar lo que ocurra con Russell (saldrá segundo) y Hamilton (se quedó con la pole position). Si termina décimo, será campeón si Russell no gana, y si finaliza fuera de la zona de puntos festejará únicamente si su compañero de escudería y el heptacampeón del mundo no ganan el GP de México.