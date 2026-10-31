Esteban Ocon fue reemplazado por Haas y no correrá el Gran Premio de México de Fórmula 1

El equipo Haas sorprendió a todos en la Fórmula 1 este sábado al anunciar un cambio de último momento: el francés Esteban Ocon no seguirá al volante de uno de sus dos autos por el resto del fin de semana del Gran Premio de México y será reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa.

“Ryo ya participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, lo que fue su tercera salida a las pistas en las prácticas libres de la temporada conduciendo el VF-26 y terminó en el 15º puesto general”, describe el informe de la escudería en la que advierte que el piloto nipón “formará dupla con su compañero Ollie Bearman en la práctica final y la clasificación durante el sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo”.

La comunicación llegó después de que Ocon, que no seguirá en Haas en 2027, sí tomara parte de la segunda tanda de entrenamientos, donde giró 30 vueltas y se ubicó incluso delante de Bearman: fue 13°, una décima por delante del británico. Al final del comunicado, el equipo sentenció: “No se emitirán más declaraciones en este momento”.

Esteban Ocon sólo participó de la segunda sesión de prácticas con Haas y no va a seguir en el equipo en 2027. GABRIEL BOUYS - AFP

Con 32 años, Ryo Hirakawa se convertiría en el segundo novato de mayor edad en iniciar un gran premio en la época actual, sólo superado por el alemán André Lotterer, que tenía apenas unos meses más cuando lo hizo con Caterham en Spa en 2014. Tras participar de la FP1 de México, el equipo había publicado un video con el asiático describiendo cómo había vivido su regreso al auto, tras haberse subido antes de las actualizaciones. “Siempre es un placer tenerte a bordo”, señaló en su posteo. ¿Un anticipo de lo que vendría?

Hirakawa se incorporó a Haas en 2025 como piloto de reserva tras sus etapas en McLaren y Alpine, impulsado por la alianza técnica entre el equipo estadounidense y Toyota Gazoo Racing. En su primer año realizó cuatro sesiones de FP1, mientras competía en el Campeonato Mundial de Resistencia con la marca nipona, con quienes recientemente aseguró el título de constructores en Barcelona.

El japonés Ryo Hirakawa estuvo en Alpine como piloto de reserva, junto a Franco Colapinto, antes de que el argentino debutara en el equipo TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

La situación de Ocon se asemeja a la de 2024, cuando no disputó la parte final del campeonato luego de dejar su asiento en Alpine en Qatar después de una relación de cinco años. El australiano Jack Doohan tomó su asiento para ese tramo del calendario, luego de haber sido reemplazado por Franco Colapinto en Williams en medio de la temporada.

Según el medio especializado Motorsport, el segundo asiento en Haas se convirtió en el foco de atención luego de la confirmada salida de Ocon para 2027 y el ascenso del líder de la Fórmula 2, Rafael Camara. Ante las versiones en redes sociales que aseguraban que la renovación de Bearman estaba estancada “por una exigencia salarial de 6 millones de euros”, el jefe del equipo, Ayao Komatsu, desmintió categóricamente la información. Se menciona que el retraso en la firma responde a negociaciones de mayor fondo técnico y estratégico.