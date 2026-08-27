Flavio Briatore explicó por qué Colapinto continuará en Alpine

La confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine para 2027 este jueves terminó con semanas de especulaciones y permitió también conocer por qué Flavio Briatore, principal asesor de la escudería, confió otra vez en el argentino para permanecer en la Fórmula 1 por una temporada más. Es que el empresario italiano es un hombre de determinaciones importantes y no le tiembla el pulso a la hora de tener que dejar afuera del juego a un integrante del equipo que no es funcional a lo que pretenden.

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre. Para mí, tener continuidad es muy importante”. Estas fueron las primeras palabras de Briatore en el anuncio oficial que Alpine realizó en sus redes sociales.

Al anunciarse la continuidad de Colapinto, el italiano mantendrá para Alpine prácticamente la misma alineación de pilotos por una tercera temporada consecutiva, ya que el argentino comenzó a competir como compañero de Pierre Gasly —ya asegurado para 2027 con un contrato multianual— a partir de la séptima fecha de 2025.

Según Briatore, tras esta resolución, ahora se enfocarán en construir un monoplaza que le permita al equipo y a sus pilotos luchar en los primeros lugares de la Fórmula 1 y que este año apuntarán a consolidarse detrás de los principales equipos de la grilla del Gran Circo.

“Ahora tenemos definida nuestra situación desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esta es una pieza importante del rompecabezas, lo más significativo que tenemos que hacer bien es diseñar y construir un coche rápido, lo que sin duda sigue siendo nuestra prioridad número uno”, explicó Briatore en el comunicado que publicó Alpine en sus redes sociales.

En el final del anuncio, Briatore también habló acerca de la elección de continuar con Colapinto y destacó el crecimiento que tuvo el argentino desde que llegó a Alpine. En especial se enfocó en las actuaciones que tuvo en los Grandes Premios de Miami y Montreal, donde se ubicó detrás de los equipos punteros y consiguió sus mejores resultados en la F1 hasta el momento con un séptimo y un sexto puesto, respectivamente: “Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que yo ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”.

Y finalizó: “Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo continúe trabajando incansablemente hasta que estemos luchando y ganando en la parte delantera de este deporte”.