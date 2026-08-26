Max Verstappen competirá contra 100 pilotos amateurs de karting en Silverstone

Max Verstappen está acostumbrado a enfrentar algunos de los desafíos más exigentes del automovilismo, pero esta vez tendrá por delante una prueba muy distinta a las habituales de la Fórmula 1. Inédita. Un verdadero show de colorido y adrenalina. El tetracampeón del mundo participará en “Max vs. 100”, un espectáculo organizado por Red Bull, que se desarrollará en Silverstone, el próximo 16 de septiembre, cuando largará desde el fondo de una grilla compuesta por 101 kartings. Menuda tarea tendrá el neerlandés: superar a cien rivales amateurs antes de la bandera a cuadros. ¿Imposible? Quién lo sabe.

La competencia busca combinar deporte, entretenimiento y la esencia más pura del automovilismo. Para Verstappen representa un regreso a los orígenes. Mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras de la Fórmula 1, “Mad Max” construyó su preparación en el karting, disciplina en la que conquistó títulos europeos y mundiales antes de quedar bajo los reflectores más potentes.

Max is returning to his racing roots... and you could be on grid! 🫵



Be one of the 100 competitors facing the four-time champ at Silverstone in September by tapping the link below 🏁



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La propuesta es simple de explicar, aunque difícil de ejecutar. Verstappen partirá desde la última posición de un pelotón récord integrado por cien competidores seleccionados entre aficionados, creadores de contenido, celebridades y deportistas de distintas disciplinas. Ganará si logra abrirse paso entre todos ellos y llegar al frente en el tiempo estipulado por la organización. La carrera podrá verse en vivo por Disney+.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives during the qualifying race of the Formula One Dutch Grand Prix at The Circuit Zandvoort, western Netherlands, on August 22, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP) Agencia AFP - AFP

Si bien no trascendieron muchos más detalles, según los medios especializados, entre los participantes confirmados aparecen el ultramaratonista alemán Arda Saatçi, el basquetbolista norteamericano Chris Matthews y el ciclista de freestyle británico Matt Jones. También formarán parte streamers reconocidos mundialmente, como TheGrefg, Caedrel y TheDonato, además de fanáticos del automovilismo seleccionados especialmente para la ocasión.

La competencia se desarrollará en un circuito trazado específicamente para este desafío dentro del complejo de Silverstone. La pista estuvo a cargo del francés David Terrien, expiloto y especialista en diseño de circuitos de karting, que debió enfrentar la dificultad inédita de pensar un escenario capaz de albergar simultáneamente a 101 karts.

“Crear una pista para 101 pilotos al mismo tiempo nunca se había hecho ni se había visto antes”, explicó Terrien al presentar el proyecto, en declaraciones consignadas por el sitio redbull.com. Según el diseñador, la principal complejidad no estará sólo en la velocidad, sino en la gestión del tráfico y la capacidad de encontrar espacios para el adelantamiento en una carrera que promete tener un nivel de congestión pocas veces visto.

El propio Verstappen admitió sentirse atraído por el carácter diferente del desafío. “En los karts aprendés todas las bases: las largadas, la defensa y los sobrepasos. Pasé una gran parte de mi vida corriendo en karting, así que siempre es bueno volver”, manifestó el piloto de Red Bull.

El neerlandés también destacó que las sensaciones vuelven rápidamente cada vez que se sube a un kart. “Pasé tantos años en el karting que de manera natural recuperás el ritmo y las sensaciones”, agregó durante la presentación del show.

Max Verstappen corriendo en karting X.com

Cuando le preguntaron qué esperaba encontrar en la carrera, respondió con una frase que refleja el espíritu de la propuesta: “Estoy deseando ver el caos desplegarse delante de mí”.

El objetivo no parece sencillo. Sebastian Job, bicampeón mundial de iRacing y uno de los encargados de probar el circuito durante las primeras evaluaciones, advirtió que la misión podría resultar mucho más complicada de lo que sugiere el planteo promocional.

“Con tanta cantidad de vehículos los adelantamientos son muy complicados. Lo hicimos con 50 y ya fue un desafío completarlo dentro del tiempo previsto. Max tiene un trabajo enorme por delante”, afirmó Job, según la página especializada motorsportweek.com.

La organización también prometió una cobertura televisiva poco convencional, con gráficos inspirados en videojuegos, seguimiento de telemetría en tiempo real, drones y comunicaciones radiales abiertas. Otro de los atractivos será que Verstappen podrá hablar directamente con algunos de sus rivales durante la carrera. Algo que, naturalmente, no sucede en un GP de Fórmula 1.

Más allá del componente de espectáculo, la prueba permitirá observar una faceta poco frecuente del campeón mundial. Acostumbrado a competir contra una veintena de pilotos de elite, esta vez deberá demostrar su capacidad de lectura en el tráfico, su paciencia y su instinto para el sobrepaso frente a un pelotón multitudinario compuesto por corredores sin experiencia profesional.