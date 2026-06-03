Fórmula 1 2026: horarios del GP de Mónaco, con Franco Colapinto

Con Franco Colapinto (Alpine) entre los 22 pilotos de las 11 escuderías, este fin de semana continuará la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) con el tradicional Gran Premio (GP) de Mónaco en el emblemático circuito callejero de Montecarlo, que corresponde a la octava fecha de un calendario en el que se desarrollaron cinco carreras. Antes, se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra en Medio Oriente.

La actividad comenzará este viernes 5 de junio con las dos primeras prácticas. El sábado se realizará el último entrenamiento y desde las 11 (hora argentina) tendrá lugar la clasificación en la que los pilotos se ordenarán para la grilla de partida de la carrera del domingo a las 10.

El circuito de Mónaco es uno de los más tradicionales de la Fórmula 1 Andy Wong - AP

Ninguna de las instancias se podrá ver en vivo por televisión en la Argentina porque Fox Sports emitirá un relato de las pruebas en su programa Telemétrico y, horas después, reproducirá la actividad en diferido. En ese contexto, la única opción para seguir la acción en directo es la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor-.

Cronograma del GP de Mónaco

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 5 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 6 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 7 de junio

10: Carrera.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los pilotos de Ferrari en la Fórmula 1 2026 NurPhoto - NurPhoto

El dominador de la temporada 2026 de la Fórmula 1 es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó cuatro de las cinco carreras que se desarrollaron hasta el momento. El joven de 19 años tiene 131 puntos y le lleva 43 a su compañero George Russell, quien se quedó con el GP de Australia en Melbourne. Charles Lecler (Ferrari) acumula 75 unidades y Lewis Hamilton (Ferrari), 72.

Colapinto, por su parte, marcha undécimo en la general con 15 puntos. El argentino llega a Mónaco después de haber hecho su mejor carrera en la F1 con el sexto puesto en el GP de Miami. Con un monoplaza más competitivo, el pilarense está demostrando su potencial y se acerca cada vez más a su compañero Pierre Gasly, quien le dio 20 tantos a la escudería en el certamen.

Kimi Antonelli ganó cuatro de las cinco carreras que se disputaron en la Fórmula 1 2026 GEOFF ROBINS - AFP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

El circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tendrá menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión serán determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, la clasificación y la confianza del piloto suelen definir gran parte del fin de semana.

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por sobre Leclerc. El argentino, por su parte, llegó 13° en la que fue una de sus mejores carreras del año, más allá de que no pudo sumar puntos.

El piloto con más victorias en Mónaco es el brasileño Ayrton Senna, con seis: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en el Principado: Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Fernando Alonso (2006 y 2007), Max Verstappen (2021 y 2023), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Leclerc (2024) y Norris (2025).

Tabla de ganadores del GP de Mónaco

Ayrton Senna (Brasil) - 6

Graham Hill (Gran Bretaña) / Michael Schumacher (Alemania) - 5

Alain Prost (Francia) - 4

Stirling Moss (Gran Bretaña) / Jackie Stewart (Gran Bretaña) / Nico Rosberg (Alemania) / Lewis Hamilton (Gran Bretaña) - 3

Juan Manuel Fangio (Argentina) / Maurice Trintignant (Francia) / Niki Lauda (Austria) / Jody Scheckter (Sudáfrica) / David Coulthard (Gran Bretaña) / Fernando Alonso (España) / Mark Webber (Australia) / Sebastian Vettel (Alemania) / Max Verstappen (Países Bajos) - 2