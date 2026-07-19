Las repercusiones de los medios internacionales por el título mundial de España

“Los nuevos reyes”, tituló en su portal el diario L’Equipe, de Francia, tras la confirmación del título de España en la Copa del Mundo luego de vencer, con justicia, 1-0 a la selección argentina. La imagen principal le pertenece a Ferran Torres, naturalmente, el autor del gol que, en el último suspiro, le dio la histórica victoria al seleccionado europeo.

“Tras un partido dominado en gran medida ante una Argentina que realizó su primer disparo al arco en el minuto 117, España se proclamó campeona del mundo en un final de infarto gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. Dos años después de su título europeo, la Roja consolidó su estatus como la mejor selección del mundo”, añadió el mismo diario deportivo francés.

The Guardian, de Inglaterra, destacó el dominio que tuvo España sobre la Argentina

“¡¡¡Los Reyes de todos los tiempos!!!“, fue el título del diario español Marca en su web. “La segunda estrella se cose en la camiseta española tras otra exhibición de juego coral. Una selección que huye del divismo, labor para la que (el DT) De la Fuente es el póster ideal. Un técnico sin eso que llaman glamour que ya es leyenda del fútbol español. La victoria de Nueva Jersey tal vez sea la más meritoria de la historia del fútbol español. Se esperaba a Lamine Yamal, pero España fue mucho más”, describió el diario deportivo español.

La portada digital del diario Marca, de España

La Gazzetta dello Sport, de Italia, fue contundente y crítica con el seleccionado nacional: “España tenía que ganar esta final, porque si la hubiera ganado Argentina, hubiera sido un insulto al fútbol. Un gol de Ferran Torres al inicio de la prórroga le dio la Copa a quienes la merecían y la querían, sin desviarse ni un ápice de una hermosa filosofía ganadora, empañada por una noche por un rival que, científicamente, decidió no jugar. España fue grandiosa, Argentina fue insoportable".

El mismo medio italiano fue más allá y le dedicó unas líneas a Lionel Messi: “No se puede describir una final donde un equipo tiene veinte disparos y el otro cero. No, no es una hipérbole, absolutamente no, hasta que se añadió la segunda prórroga, cuando dos ocasiones frente a la portería dieron la ilusión de la habitual remontada infernal. Argentina se rindió y esperó los penaltis desde el saque inicial. La estrella de Messi se extinguió, se quedó solo y sin siquiera el antiguo orgullo de ganar el balón e intentar la multiplicación de los panes y los peces, una despedida crepuscular que no merecía”.

Torres, la foto principal en La Gazzetta dello Sport

“Presionaron durante mucho tiempo, ¡pero sus esfuerzos se vieron recompensados ​​al final!“, publicó el diario Bild, de Alemania. Además, el medio germano apuntó: “Con esta victoria, la superestrella española Lamine Yamal (19) se impone en el duelo generacional contra Messi, veinte años mayor que él”.

“España humilló a Argentina”, publicó A Bola, de Portugal. Y añadió: “Tras conquistar el Mundial de Sudáfrica en 2010, España se convirtió en la primera selección española en ganar dos títulos mundiales en este siglo gracias a Ferrán Torres, el único jugador que logró vencer al fantástico Dibu Martínez. Los campeones del mundo siempre se burlaron del peligro en este Mundial, ¡pero llegaron a la final y solo lograron un disparo (de Messi) en el minuto 117! ¡Y ni siquiera asustó a Unai Simón!“.