Formúla 1: la historia de tres pilotos que disfrutaron del éxito en 2022, luego de frustrarse en el Gran Circo

Una butaca en la Fórmula 1 es el sueño de todos los pilotos de automovilismo de pista. Ser parte del Gran Circo es un privilegio que actualmente les pertenece a 20 nombres y dentro de esa lista apenas cuatro se consagraron campeón: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Max Verstappen. Conservar el asiento en una escudería es una tarea que se defiende en los circuitos, en los ensayos y en las extensas jornadas en los simuladores, experiencia que se multiplica para los pilotos de reserva o los tester, aunque descubrir un garaje ordenado y a un equipo competitivo resulta una faceta invisible: la ilusión, en oportunidades, se estrella con la realidad y la F.1 se devora apellidos que apuntaban para ser protagonistas. El actual curso reivindicó en otras categorías a tres pilotos que fueron expulsados del Gran Circo en 2018: Stoffel Vandoorne se coronó campeón de la Fórmula E, Marcus Ericsson ganó las 500 Millas de Indianápolis y Brendon Hartley integró en trinomio que se impuso en las 24 Horas de Le Mans.

El 14 de agosto, Stoffel Vandoorne se consagró campeón de la Fórmula E en Seúl; el 30 de abril ganó su única carrera de la temporada, en Mónaco. @svandoorne

“Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de ser piloto de F.1, pero viéndolo en perspectiva probablemente fue el peor momento para estar en ese lugar con McLaren. Era un momento muy difícil: un equipo con internas y sin una dirección y el auto no era competitivo, no era la situación ideal con la que sueña toda la vida un piloto”, admite Vandoorne, sobre su aventura. El belga fue un producto de la escudería de Woking, ya que bajo ese paraguas construyó su carrera y fue McLaren quien le dio la posibilidad de debutar: “Tuve mucho apoyo, pero obtuve el asiento en el momento equivocado”, repite quien, en Seúl, el reciente 14 de agosto, se coronó en la Fórmula E.

Stoffel Vandoorne en sus años en McLaren; el belga batalló en años críticos de la escudería de Woking ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El ascenso a la estructura de F.1 fue en 2014, aunque el estreno recién se produjo en 2016, en el Gran Premio de Bahréin: Vandoorne -que en 2015 se exilió en la Súper Fórmula de Japón- reemplazó a Alonso, que se accidentó en el inicio del calendario, en Melbourne. La tarea fue satisfactoria, porque sumó un punto al finalizar en el décimo puesto, pero también porque venció a Jenson Button, su compañero y campeón en 2009 con el equipo que lideró Ross Brawn. Lo que asomaba como una excelente recompensa resultó mínima: no volvió a tomar parte de una carrera y el descontento aumentaba, porque McLaren se había negado a cederlo ese año a Renault.

Stoffel Vandoorne y el equipo Mercedes, al frente; ahora el belga busca butaca para 2023, tras el retiro de las Flechas de Plata de la categoría Chung Sung-Jun - Getty Images AsiaPac

La confirmación como segundo piloto de Alonso para 2017 y 2018 le permitió participar en otros 40 GP’s, en los que los 7mos puestos en Singapur y Malasia en la primera temporada completa con McLaren-Honda fueron sus mejores resultados. La partida del motorista japonés y el arribo de los impulsores Renault no modificaron el pulso: octavo en Bahréin y en México, los 12 puntos que cosechó en el año no convencieron en Woking. La contratación de Lando Norris como tercer piloto fue el golpe que derrumbó el sueño de Vandoorne en el Gran Circo. “Mi futuro está en la Fórmula E. Corrí en la F.1 y no creo que regrese, aunque ¡nunca se sabe! El mundo es un lugar extraño, en donde todo es posible. Pero no es algo que tenga en mente, no me presiono ni me digo que tengo que volver a un asiento de F.1″, señaló el campeón que, ante el retiro de Mercedes, debe buscar un lugar en la categoría de autos eléctricos para 2023.

El primer compañero de Charles Leclerc

La última temporada de Marcus Ericsson en la F.1 resultó el primer capítulo de Charles Leclerc en el Gran Circo. El monegasco, en el actual curso, intenta destronar a Max Verstappen, una tarea compleja entre tantos fallos que enseñó Ferrari en el calendario, que retomará la actividad el 28 de agosto en Spa-Francorchamps. “Es un gran talento, rápidamente se notaba que era extremadamente bueno y rápido. No me extraña que luche por el título y estoy feliz por él, que también es una muy buena persona fuera de las pistas. Fue divertido compartir aquel año”, comentó el sueco, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de este año, cuando lo consultaron sobre la aventura, en 2018, con Alfa Romeo. Leclerc lo superó con amplitud, con un margen de 30 puntos -39 a 9- en el campeonato y esas actuaciones provocaron su desembarco en la Scuderia.

Marcus Ericsson conduce el Alfa Romeo en 2018, año en que compartió equipo con Charles Leclerc MAURO PIMENTEL - AFP

El paso de Ericsson por el Gran Circo fue gris, como su llegada. Los reconocimientos y galardones en las fórmulas menores no tuvieron una progresión en GP2 -actual Fórmula 2-, donde estuvo cuatro años y apenas marcó tres triunfos. El aporte del millonario Finn Rausing lo sentó en una butaca de Caterham en 2014, el equipo malayo que en tres temporadas no logró clasificarse más allá del 14to lugar y que su mejor clasificador final fue 11mo, en Mónaco, por la actuación del sueco. Los flojos resultados no impidieron que saltara, al año siguiente y por el control de Rausing, a Sauber, donde el octavo puesto en el estreno, en Melbourne, asomó esperanzador. En todas las temporadas perdió con su compañero: primero, con el brasileño Felipe Nasr, en 2015 y 2016; luego, frente al alemán Pascal Wehrlein (2017) y finalmente con Leclerc. En su año despedida protagonizó un espectacular accidente a 350km/h en Monza, saliendo ileso del auto.

Sin lugar en la F.1, Alfa Romeo contrató a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, la IndyCar resultó el refugio y también el espacio donde marcó su éxito más resonante. En 2022 se encontró en el mejor momento de su carrera en el automovilismo estadounidense, con el mejor auto y con el equipo mejor preparado de la grilla: Chip Ganassi. Y si algo más necesitaba para convertirse en leyenda, fueron el descarte de Álex Palou y el error de Scott Dixon. El sueco no titubeó y ejecutó con frialdad y experiencia el plan. “Ganar esta carrera le da sentido a la vida”, aseguró quien se convirtió en el segundo piloto de su país en ganar las 500 Millas de Indianápolis, por detrás de Kenny Bräck, que fue su manager en sus inicios.

Descarte de la trituradora Red Bull

En los últimos días Helmut Marko defendió el programa de jóvenes talentos de Red Bull Racing, que en la actualidad y aunque en diferentes equipos tiene en la grilla de la F.1 a Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr., Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon… La presión sobre los pilotos y el rápido descarte para que se pruebe otro nombre si no se cumplen las expectativas son las críticas sobre el plan. Brendon Hartley es un exponente de aquellos que fueron triturados por la presión y el neozelandés lo expresó, en una carta, cuando se despidió del Gran Circo, tras 25 carreras, en Toro Rosso, entre 2017 y 2018.

Brendon Hartley tuvo dos etapas en la Fórmula 1: tester de Red Bull Racing y piloto de Toro Rosso; el Gran Circo resultó una presión desmedida para el neozelandés, tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans @brendon_hartley

“Después de algunas carreras parecía que algunas personas no me querían. Fue un shock, sinceramente. Después de llegar con la experiencia de dos títulos mundiales de WEC y una victoria en las 24 Horas de Le Mans y superar a mi compañero de equipo en dos de las tres primeras carreras, era duro asumir que se hablaba de sustituirme tan pronto”, comunicó Hartley, que en 2014 era tester, pero al año siguiente se inclinaron por Ricciardo y optó por escapar del Gran Circo. Pero Toro Rosso lo repescó en 2017, cuando Gasly se marchó a la Súper Fórmula de Japón -coincidió con el GP de Estados Unidos- y luego reemplazó al ruso Daniil Kvyat, en las tres pruebas finales del calendario.

Brendon Hartley participó en 25 carreras con Toro Rosso en la Fórmula 1; el neozelandés, uno de los tantos pilotos que descarta el programa de talentos de Red Bull Racing NELSON ALMEIDA - AFP

Aunque no sumó puntos, RBR le renovó el contrato, pero en 2018 Gasly lo pulverizó y el accidente en Silverstone tampoco ayudó al neozelandés. “La vida es dura en la F.1. Hay tanto dinero en el deporte y tanta gente involucrada que es natural que haya tanta política. Si eres un aficionado, lo sabes; si eres piloto, lo vives”, sentó por escrito Hartley, que como mejor rendimiento obtuvo un noveno puesto en Austin.

El Toyota N°8, ganador de las 24 Horas de Le Mans 2022: Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa fueron los tripulantes DAMIEN MEYER - AFP

Volvió al WEC, a ser parte de Toyota Gazoo Racing. Con la marca japonesa volvió a ganar en Le Mans con dos formaciones diferentes: en 2020, con Sebastian Buemi y Kazuki Nakajima, y en 2022, con Buemi y Ryo Hirakawa.