Franco Colapinto terminó quinto en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2

Franco Colapinto, de MP Motorsport, sigue sumando experiencia y también puntos en su primera temporada en la Fórmula 2. El piloto argentino terminó quinto en la carrera sprint previa al Gran Premio de Mónaco, cuyo ganador fue el británico Taylor Bernard, en un podio que completaron el brasileño Gabriel Bortoleto y el noruego Dennis Hauger.

La carrera no fue tranquila, todo lo contrario. Hubo varios accidentes, por fortuna, leves, que complicaron el normal desarrollo en un trazado que históricamente, por características propias, no da demasiados lugares para los rebases. Fue así que en varias oportunidades debió detenerse para que ingresara el auto de seguridad. Ello obliga a realizar una buena largada, el momento propicio para los adelantamientos y para escalar en las posiciones. Y así lo hizo Colapinto, que se aferró al quinto lugar tras pasar al checo Roman Stanek, y no lo soltó hasta el final.

Hubo varios accidentes: el francés Victor Martins y el español Pepe Martins debieron dejar la carrera en el inicio, mientras que después se produjo el abandono del barbadense Zane Maloney, que motivó la bandera roja y que todos los pilotos fueran a boxes

Ees la tercera carrera al consecutiva en la que el piloto suma puntos -cuatro unidades, en este caso-, por lo que se afirma en el séptimo lugar de la tabla general con un total de 38, a cuatro del piloto italiano Andrea Antonelli. El que lidera las posiciones es Maloney -pese a que no sumó por el abandono- con un total de 68, seguido por el estonio Paul Aron (65), el francés Isack Hadjar (60), Dennis Hauger (47) y Gabriel Bartoleto (46).

