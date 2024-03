Escuchar

La Fórmula 1 tiene dos nuevos nombres de equipo esta temporada, que siguen la tendencia de este deporte a centrarse en el marketing: Visa Cash App RB Formula One Team y Stake F1 Team Kick Sauber.

Sauber Motorsport lleva compitiendo desde 1993 con distintos nombres, el último como Alfa Romeo. Para esta temporada y la siguiente adoptará el nombre de Stake, mientras que Audi tomará el relevo en 2026.

“Antes de la llegada de Audi, nos pareció importante presentarnos con esta nueva identidad y contar con una asociación comercial”, dijo Alessandro Alunni Bravi, representante del equipo Stake. “El Grupo Sauber lleva 32 años en la Fórmula 1, pero esto no significa que hayamos olvidado lo que es Sauber. Significa que para las dos próximas temporadas queríamos presentarnos como algo nuevo, fresco, diferente, que nos ayude a atraer a un público nuevo.”

Daniel Ricciardo sonríe, como casi siempre: su cuello muestra la marca mundial que ingresó este año en la Fórmula 1 getty images

AlphaTauri, que entró en la Fórmula 1 en 2006 como Toro Rosso, recibe el nombre de Visa Cash App. “El jefe de patrocinio de Visa, Andrea Fairchild, dijo que es un poco un trabalenguas”, dijo Peter Bayer, director ejecutivo del equipo. “La realidad es que dijimos desde el principio el año pasado que nos acercaríamos a la familia Red Bull”.

RB son las siglas de Racing Bulls, en referencia a la colección de aviones, conocidos como Flying Bulls, que pertenecieron al fundador del equipo, Dietrich Mateschitz.

“Encaja bien”, dijo Bayer. “Pero entonces tuvimos un gran problema porque teníamos a Visa, una de las marcas más grandes del mundo, y a Cash App, una de las marcas más espectaculares del mundo financiero, especialmente en EE.UU., ambas queriendo asociarse con nosotros”.

El auto del equipo Visa Cash App RB para 2024 VISA CASH APP RB - VISA CASH APP RB

“Nos dijimos: ‘Bueno, seremos Visa Cash App RB Formula One Team’. No oigo a mucha gente llamar a Aston Martin Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 team, y no oigo a la gente hablar de MoneyGram Haas Formula 1 team, así que tenemos que ser realistas y centrarnos en el contenido, y eso es un coche realmente bonito y rápido.”

Drake, un artista de rap canadiense, puso la voz en off en el vídeo de las redes sociales que anunciaba el cambio de nombre de Sauber. En 20 de los 24 Grandes Premios de este año, en los que se batirá el récord, se conocerá como Stake F1 Team. En los otros cuatro, en Australia, España, Bélgica y Qatar, volverá a llamarse Kick Sauber.

El cambio es para cumplir con las leyes sobre publicidad de juegos de azar en esos cuatro países porque Stake es un casino en línea de criptomonedas. Sus propietarios también son responsables de Kick, una plataforma de retransmisión en directo. “Cumpliremos plenamente todas las leyes locales aplicables allí donde Stake esté permitido”, dijo Alunni Bravi. “Así que donde la publicidad de juegos de azar esté prohibida, utilizaremos un nombre diferente.

“El lanzamiento de nuestro coche se retransmitió en directo en Kick.com, el nombre de nuestro chasis es Kick Sauber, así que donde no corramos como Stake usaremos el segundo nombre del equipo”.

El nuevo Sauber, ahora con otro nombre, gira en el circuito de Bahrein getty images

Los nombres de ambas escuderías han sido criticados, y algunos aficionados han recurrido a las redes sociales. “Stake F1 Team Kick Sauber podría ser el peor nombre para un equipo en la historia de la F1″, escribió un aficionado en X, antes conocido como Twitter.

“Cuando intentas algo nuevo, y cuando tienes un nombre de equipo que es diferente de otros nombres de equipo, siempre es fácil ser crítico”, dijo Alunni Bravi. “Por supuesto, hubo críticas de aquellos cercanos al nombre Sauber, y quizás esperaban algo diferente.

“Quizá fuimos demasiado al extremo, pero queríamos hacer algo nuevo y atractivo para nuestros seguidores. Cuando Drake anunció nuestro nombre, tuvimos 22 millones de impresiones, una cifra que nunca habíamos alcanzado con una sola publicación en nuestras plataformas de medios sociales. Fue enorme”.

El piloto de Red Bull Max Verstappen maniobra el vehículo durante la clasificación del Gran Premio de Bahrein Darko Bandic - AP

Para Bayer, el aterrizaje de Visa fue un golpe igual de grande. “Ves el ritmo de crecimiento de la F1 en Estados Unidos, un país que es un mercado enorme para el marketing deportivo, y Visa es una marca increíble”, dijo. “Hacen la Super Bowl, los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA y ahora un equipo de Fórmula 1, lo que es un honor para nosotros y una gran oportunidad. Aportarán muchas ideas nuevas”.

Kendrick Lamar, rapero estadounidense, actuó en la presentación del equipo en Las Vegas en febrero. “Estamos mezclando el deporte con el entretenimiento, atrayendo a nuevos aficionados, activando nuevos grupos de seguidores con una nueva forma de comunicación”, dijo Bayer. “Es una oportunidad increíble para la Fórmula 1″.

Por Ian Parkes (The New York Times)

