escuchar

El podio en el circuito callejero de Bakú no tuvo en lo más alto a Max Verstappen. El neerlandés obtuvo una victoria en seis presentaciones en el trazado de Azerbaiyán, donde en 2023 festejó su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez. Fue la última pulseada que tuvo con el mexicano en el calendario: desde entonces, MadMax desesperanzó al tapatío y arrolló al resto de los rivales para sellar el tricampeonato de Fórmula 1.

No muy lejos del dibujo urbano se desarrolló la Gala de la Federación Internacional del Automóvil, ceremonia en la que se entregan los premios y se oficializa a los campeones de las diversas categorías. Red Bull Racing lideró con los trofeos: el equipo, tras ganar por segundo año consecutivo el Mundial de Constructores; los pilotos, porque a la corona de Verstappen se le sumó el subcampeonato de Checo Pérez. El intruso fue de lujo: Lewis Hamilton (Mercedes), que terminó en el tercer puesto del campeonato, volvió a asistir a la distinción luego de dos años, tras el polémico desenlace del calendario 2021 en Abu Dhabi.

“¡Estoy orgulloso de lo que logramos, pero también espero que esto no termine acá!”, lanzó Verstappen, sobre la fabulosa marcha que exhibe la escudería de Milton Keynes en el Gran Circo.

El tricampeón del mundo, Max Verstappen, marca el camino al modelo RB19 de Red Bull Racing, el auto con el que se consagró campeón y con el que la escudería de Milton Keynes ganó 22 de los 23 grandes premios del calendario Julien Delfosse - Julien Delfosse

Con 19 victorias en 22 grandes premios, diez de ellas de manera consecutiva, Verstappen firmó dos marcas históricas: la de mayor cantidad de éxitos en un año y la serie más extensa sin interrupciones, que fue desde la carrera en Miami a la escala en Monza. Con el cosquilleo de las burbujas de champagne todavía fresco, el neerlandés hizo una reseña comparativa entre aquellas críticas batallas con Hamilton en 2021 –algunas feroces, con accidentes que provocaron escozor, como en Silverstone y en Monza- y la ausencia de un contrincante de jerarquía y quilates que se observó en 2023. También dibujó en el aire cuál es el plan para el próximo año, donde el nuevo modelo de Red Bull Racing tendrá la vara elevadísima.

“Aprecio los duelos que solía tener con Lewis [Hamilton], pero no los echo de menos. Ahora aprecio los éxitos que podemos tener como equipo. Me encanta dominar las carreras, pero eso significa luchar conmigo mismo: no siempre me fijo en el resultado, sólo intento hacer lo mejor”, comentó Verstappen al diario suizo Blick.

En equipo y en familia: Carola Martínez, Sergio Checo Pérez, Geri Halliwell, Max Verstappen, Kelly Piquet y Christian Horner, en la gala de la FIA en Bakú FREDERIC LE FLOC H - Frédéric Le Floc'h

Los triunfos que escribió teniendo que escalar posiciones son una parte de la evaluación que hace Verstappen sobre sus desempeños y utilizó el Gran Premio de España para ejemplificar cómo un piloto debe exprimirse aun siendo la cabeza de la carrera.

“En Barcelona, después de las advertencias por superar los límites de la pista, me impuse que tenía que marcar la vuelta rápida de la carrera, aunque para lograrlo sabía que no podía cometer ningún nuevo error”, refirió quien en la vuelta 61, a cinco del desenlace, obtuvo el mejor registro y se adueñó de la victoria y el récord de vuelta. Con la pole y el liderazgo de todas las vueltas firmó el tercer Grand Chelem; el último lo registró en el Gran Premio de Qatar.

Max Verstappen celebra en Abu Dhabi: el neerlandés se emocionó en el podio, tras la última carrera con el modelo RB19 Mark Thompson - Getty Images Europe

Con la finalización de la temporada terminó el dominio abrumador del modelo RB19, que en palabras de Christian Horner, el jefe de la escudería, tenía un 60 por ciento del que fue su antecesor, el RB18. Sin embargo, la estadística resalta que el auto de 2023 está entre los mejores de todos los tiempos. Replicar tamaños resultados será una tarea titánica para la escuadra de Milton Keynes.

“Siendo realistas, no puede ser mucho mejor de lo que conseguimos”, se sinceró Verstappen. Por esa razón, el podio en Abu Dhabi lo descubrió conmovido, entendiendo que se cerró un círculo virtuoso y ahora deberá abrirse uno nuevo para extender el dominio. “Durante el año tuvimos una gran racha y queríamos rendir bien cada fin de semana. Creo que me emocioné más en la última carrera, cuando estábamos en el podio de Abu Dhabi: te das cuenta de que la temporada terminó y que no vas a manejar más a ese auto”, relató el tricampeón del mundo, cifra que comparte con Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna.

Dries van Langendonk, Kirill Kutsov y Paolo Ippolito, los campeones del mundo de karting y la foto para el recuerdo con Max Verstappen FREDERIC LE FLOC H - Frédéric Le Floc'h

Veintidós triunfos en grandes premios y cinco sobre seis carreras con formato Sprint serán la medida a batir. “Es algo a lo que cada mujer y hombre dentro del equipo contribuyó entre bastidores para que los pilotos lograran este nivel de excelencia”, resumió Horner, sobre la actuación magnífica del paquete. “No se trata siempre de ganar 20 carreras, sino de encontrar las mejoras para el auto y de elevar el nivel del piloto. Si eso se logra el año próximo podremos luchar de nuevo por el Mundial, aunque solo ganemos diez carreras. También esa cifra estaría bien. La competencia de los rivales fue con altibajos, porque un fin de semana nos apretaba un equipo y a la siguiente carrera era otro. Ojalá todos hayan aprendido más de las nuevas normativas y en 2024 tendremos un año más apretado”, opinó Verstappen, que no echa de menos las batallas con Hamilton, aunque espera un retador que no habite en Milton Keynes.

LA NACION