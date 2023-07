Fórmula 1: neumáticos específicos para cada parte de la prueba de clasificación y menos juegos para el fin de semana, una innovación para el Gran Premio de Hungría

escuchar

Con la abrumadora superioridad que mostró Red Bull Racing a partir del dominio de su piloto estelar, Max Verstappen, la Fórmula 1 diseña estrategias para generar espectáculo y procurar paridad entre las escuderías. Producir emoción en la pista es el objetivo de un plan que a la Federación Internacional del Automóvil y la promotora Liberty Media les reporta dividendos y una atracción en espacios en donde el Gran Circo no lograba imponerse. Atrapar al público que asiste a un autódromo y al que lo sigue desde las diversas plataformas demanda ingenio, y esa habilidad tiene que crecer para que la competencia se presente con mayor igualdad si un equipo y un piloto rompen el molde.

La introducción de la carrera sprint fue el primer eslabón de los cambios; la revisión del modelo y la duplicación del número de fines de semana con ese formato fue la continuidad del programa; separar la qualy de la sprint y de la carrera principal es otra innovación respecto a las reglas de 2022... Ahora, la F. 1 da marcha a una política que se ideó para la visita de 2023 a Imola pero que las intensas lluvias frustraron en mayo pasado, cuando se canceló el Gran Premio de Emilia-Romaña. Dos meses más tarde, en Hungría debutará la digitación de los neumáticos para cada segmento de la prueba de clasificación. La novedad ofrecerá un segundo capítulo en Monza, sede del GP de Italia, el primer fin de semana de septiembre.

Max Verstappen, cómodo puntero del Mundial de Pilotos, largó en el décimo puesto en Hungría en 2022 y logró su único triunfo en el circuito de Mogyoród; en la imagen, su Red Bull calza gomas intermedias. Darko Bandic - AP

El formato experimental que desarrollará la Fórmula 1 en el autódromo de Hungaroring, donde Lewis Hamilton es el dueño absoluto de las estadísticas (ocho victorias y la misma cantidad de pole positions), tiene como eje que los pilotos y equipos no podrán seleccionar el compuesto de neumáticos para cada una de las tres partes en que se divide la prueba clasificatoria. La Q1, que se extenderá durante 18 minutos y descartará a cinco pilotos, se realizará con gomas duras (los de banda e inscripción blancas); en la Q2, los 15 protagonistas tendrán 15 minutos para marcar tiempos y solamente podrán emplear neumáticos medios (amarillos). La Q3 durará 12 minutos y en ella se calzará el caucho blando (rojo). Con el nuevo sistema, los pilotos dejarán de contar con 13 juegos de gomas para el fin de semana y pasarán a disponer de 11; tres serán de compuesto duro, cuatro serán medios, y otros cuatro, blandos.

#HungarianGP preview 🇭🇺



↗️ One step softer compounds for 2023

🆕 Alternative Tyre Allocation makes a belated debut

🌡️ High track and air temperatures to manage#Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/Wdh7HzAWat — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 17, 2023

En una qualy normal, ningún piloto ni escudería se inclinaría por el caucho duro, porque ofrece peores prestaciones, además de que demanda mayor rodaje para que el tome temperatura y ganar grip; su virtud es la durabilidad, una virtud innecesaria en la prueba de clasificación, que abarca muy pocas vueltas de exigencia. La novedad será un desafío para los equipos, que estarán obligados a girar en Hungría con el compuesto menos aconsejado en la primera porción de la prueba de clasificación.

Nadie hasta el momento se anima a presagiar si la nueva normativa pondrá en aprietos a Verstappen, que en 2019 señaló por única vez el mejor tiempo del sábado en Hungaroring. El neerlandés consiguió en esta temporada siete poles, incluidas las últimas cinco (Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña; antes, la apertura en Bahréin más Australia).

La parada récord y las posiciones del “Mundial” de cambios de gomas

Pirelli, la empresa proveedora de las gomas, especula con que se empleará un máximo de seis juegos para la qualy y que los restantes serán reservados para los entrenamientos y la carrera. El acertijo es si algún estratega romperá el molde respecto a la proyección de Pirelli, que asegura que los neumáticos no tardarán tanto en tomar temperatura: el fabricante italiano llevará a las afueras de Budapest una gama más blanda.

Los diez pilotos que accedan a la Q3 serán los únicos que emplearán neumáticos de compuesto blando (banda roja) en el Gran Premio de Hungría, como también en el de Italia a principios de septiembre.

El cómodo puntero del Mundial de Pilotos, Verstappen, no está a gusto con el nuevo formato e indicó que la Fórmula 1 tendría que apuntar a que la paridad entre los autos, en lugar de experimentar con los neumáticos. “No creo que deba haber ningún cambio en el formato de la clasificación; realmente no entiendo el sentido. Sería mejor que nos enfocáramos en acercar los coches en términos de rendimiento”, enfatizó el bicampeón.

Fernando Alonso, monarca de 2005 y 2006 y conductor de Aston Martin, piensa que la prueba de clasificación ganaría en dramatismo y evitaría las sanciones si se desarrollara de a un auto y a un giro lanzado. “Clasificación a una vuelta, como en el pasado. Eso sería ideal para mí. Un auto en la pista y completa cobertura de televisión para el piloto, el equipo y los patrocinadores. Eso puede crear un poco de tensión y si las condiciones de pista o meteorológicas cambian, podríamos ver a diferentes pilotos y marcas en la pole”, señaló el asturiano unas semanas atrás en Spielberg, Austria.

Fernando Alonso y Max Verstappen prefieren otros sistemas para la prueba de clasificación que el que aplicará la Fórmula 1 en Hungría este sábado. WILLIAM WEST - AFP

El tránsito, en particular cuando los pilotos monten las gomas duras y medias, que demoran más en calentarse y en rendir a tope, puede resultar un contratiempo en un circuito que es el segundo de los más lentos del calendario, detrás del de Mónaco. “El cambio en el uso de los neumáticos no debería afectar significativamente los programas de los pilotos. La necesidad de utilizar los tres compuestos durante la prueba de clasificación provocará que den más vueltas en las dos primeras partes, con un inevitable aumento del tráfico en la pista”, argumentó Jock Clear, ingeniero británico de rendimiento de Charles Leclerc en Ferrari y ex colaborador de Hamilton en Mercedes.

Este sábado, en Hungría, la Fórmula 1 tendrá los primeros resultados y empezará a evaluar si el camino elegido es el mejor para emparejar los rendimientos los sábados. La carrera, seguramente, será otra historia.

LA NACION