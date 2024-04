Un hilo de 57 años: Werner-Cabalén y el festejo de Ford Mustang en La Pampa

Escuchar

El Turismo Carretera es historia. La categoría más longeva del automovilismo mundial abrió caminos, rutas y autódromos en el país, transmite su pasión de una generación a otra y revolucionó diferentes épocas de la mecánica nacional con cambios de modelos que permitieron extender la preferencia del público y su riquísima aventura. Mariano Werner escribió otra página singular, que se suma a los tres títulos que goza en el TC: festejó por primera vez con Ford Mustang, ofreciéndole la primera victoria al prototipo de Nueva Generación, que entró en vigencia esta temporada.

Con el triunfo, es el puntero del campeonato y el cuarto piloto diferente, en la misma cantidad de fechas, en celebrar en el año; el éxito lo impone como el mayor vencedor en el autódromo de Toay, donde se desarrolló el cuarto episodio del calendario, que tuvo un reglamento particular con el cambio de los neumáticos delantero y trasero derecho, y aumentó su serie de contabilizar al menos una victoria en cada curso en los últimos 14 años. Completó la tarea al emparejar un dato histórico: 57 años atrás, en la Vuelta de La Pampa, Oscar Cabalén ganó con un Ford Mustang F-100, único éxito del modelo americano hasta el triunfo que firmó Werner con una maniobra imperial sobre Diego Ciantini (Chevrolet), en el único relanzamiento que tuvo la competencia, a cuatro giros para la bandera a cuadros.

El desahogo de Mariano Werner, nuevo puntero del campeonato de Turismo Carretera y máximo vencedor en Toay Prensa ACTC

El TC desanda una renovación: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Torino Nueva Generación y Toyota Camry son los modelos con los que la categoría impone desde este año la revolución. Cincuenta y siete años atrás, en 1967, también se desarrolló un cimbronazo con el debut de los Torino IKA Renault y con la sustitución de las cupecitas por los autos compactos: tres años antes, Jorge Cupeiro era el pionero con la incursión del Chevitú. Así aparecieron la Garrafa, de Andrea Vianini, o el Barracuda-Chevrolet, de Carlos Pairetti. Ford incursionó con Ford Mustang, que debutó en la Vuelta de Pergamino de 1966 y al siguiente años hizo historia.

Diego Ciantini, dominante en Toay hasta el ingreso del Auto de Seguridad: el balcarceño perdió en el relanzamiento con Mariano Werner Prensa ACTC

En el presente, Werner resultó uno de los primeros pilotos en embarcarse en el proyecto Ford Mustang y abandonar el Ford Falcon, modelo con el que ganó las coronas de 2020, 2021 y 2023. Junto a su estructura, el Fadel Werner Competición, el año pasado y mientras desandaba el camino al tricampeonato ya avanzaba en los trabajos para ser competitivo en la nueva era. Debutó con un 16to puesto en El Calafate y enseñó el potencial con el segundo lugar en Viedma –le fue objetado una pieza aerodinámica del alerón trasero-; la séptima posición en Centenario (Neuquén) lo imponían como un protagonista en el año: el éxito estaba a la vuelta de la esquina. El circuito de Toay es un dibujo que le sienta cómodo: festejó en 2016 y 2019 y con el nuevo triunfo se impone como el mayor vencedor que tiene el autódromo, superando a Omar Martínez y Facundo Ardusso, que ostentan dos victorias.

La carrera tuvo la singularidad del cambio obligatorio de los neumáticos delantero y trasero derecho, una ventana que se abrió en el octavo giro y para la que cada piloto tenía cinco oportunidades. El dominio del fin de semana lo ejerció Ciantini, que marcó la pole con récord, ganó su serie clasificatoria y manejaba con amplia diferencia la carrera final.

El balcarceño, de 25 años, se esperanzaba con romper con la sequía de Chevrolet, que acumula 12 presentaciones sin victorias. Una tarea contundente en la pista del piloto y un correcto trabajo de los mecánicos del JP Carrera en la parada lo enseñaban como el gran candidato… Pero el abandono de Gastón Mazzacane (Chevrolet) modificó el escenario con el ingreso del Auto de Seguridad: en el relanzamiento, Werner aprovechó la única ocasión que le presentó la carrera y se alzó con el premio mayor.

Con la victoria en Toay, Mariano Werner acumula al menos una victoria por temporada en los últimos 14 años Prensa ACTC

“No tenía chances si no era por el Pace Car. Me tocó perder muchas carreras así, es ese poquito de mala suerte que a veces tenemos los pilotos. Ciantini se comportó de modo increíble: piqué y sabía que tenía que estirar la frenada en la Curva 1 y acelerar para llegar con medio auto de ventaja a la segunda curva. Lo puede hacer porque esa maniobra se hace con la colaboración del otro piloto, es mérito suyo también, porque me dejó transitar sin estrangularme”, señaló Werner, que alabó a los mecánicos, que actuaron con celeridad en la parada en los boxes. Ese rubro lo dominó Julián Santero (Ford), del LCA Racing: los asistentes, en seis segundos, cambiaron los dos neumáticos.

El recambio de los neumáticos delantero y trasero derecho, la particularidad reglamentaria que tuvo la carrera en Toay; con Julian Santero (Ford), el LCA Racing fue el equipo de mejor rendimiento en el rubro: demoró seis segundos en ensayar la tarea Prensa ACTC

Como en 1967, Ford Mustang tuvo el premio mayor en el Turismo Carretera en La Pampa. Cabalén, en un camino que combinó tierra y asfalto, para cortar los cuatro triunfos consecutivos de Torino, con Héctor Pirín Gradassi y Eduardo Copello. Werner, referente del Óvalo, reescribió la historia con la marca, con el modelo y aspira a defender su reinado.