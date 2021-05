Fórmula 1: Red Bull lanzó una batalla psicológica para desestabilizar a Mercedes

La Fórmula 1 es un juego de estrategias en el que se pone a prueba la fortaleza del equipo y el deseo de desestabilizar al rival. Mercedes y Red Bull Racing (RBR) lanzaron el desafío a partir de los ensayos de pretemporada, en Bahrein, y el reto aumentó con los primeros compases del calendario. Lewis Hamilton y Max Verstappen, las dos mejores espadas de cada escudería, se repartieron las victorias de los tres Grandes Premios de 2021: el séptuple campeón del mundo celebró en Bahrein y Portugal, mientras que el neerlandés lo hizo en Emilia Romagna. Apenas ocho puntos los separan en el campeonato que, a partir de hoy, con las pruebas libres, desandará su cuarto episodio, en el circuito de Montmeló, España. Dueño de las últimas siete coronas de Pilotos y de Constructores, Mercedes observa cómo la escuadra de Milton Keynes pretende socavar su reinado: la contratación de ingenieros que fueron parte del éxito de los motores de Brackley es parte del mecanismo con el que busca debilitar al rival. El campo de batalla ya no es solo en la pista y en los muros, se extendió a las fábricas y a instalar rumores, como la salida de Valtteri Bottas a mitad de año, para perturbar a los reyes del Gran Circo.

En la ruta que llevó a la F.1 de Portugal a España, RBR ejecutó sistemáticos ataques con el deseo de tensar el ambiente, incomodar. “No los obligamos, vinieron de forma voluntaria”, arremetió Helmut Marko, asesor deportivo de RBR y quien gestiona la academia de jóvenes talentos del equipo, acerca de la contratación de Ben Hodgkinson, director técnico del nuevo departamento de motores. La compañía Red Bull Powertrains es una creación que explotó tras el anuncio de Honda, que abandonará la F.1 a partir de 2022. El plan maestro de RBR es tener sus propias unidades de potencia en 2025, cuando el Gran Circo desarrollará una nueva y profunda reforma. El ingeniero británico trabajó durante casi dos décadas en el área de motores de Mercedes, en Brixworth, y en la nueva sede aspiran a que sus conocimientos le devuelvan la gloria a la factoría de Milton Keynes.

Toto Wolff y Christian Horner, los directores de Mercedes y Red Bull Racing, exponentes de la tensión fuera de la pista entre las dos estructuras que Fotobaires

Si la intención es atacar, RBR lo hace sin disimulo, porque además manifestó que otros cinco altos mandos de Mercedes se sumarán al proyecto. “El éxito sólo se conseguirá trayendo a los mejores y más brillantes talentos, por esa razón les proporcionaremos las mejores herramientas y crearemos el entorno adecuado para que puedan prosperar”, señaló Christian Horner, director de RBR. La salida de Hodgkinson es una grieta que sufre Toto Wolff –director ejecutivo y accionista de Mercedes-, que construyó un sistema con el que no solo no perdía piezas gravitantes, si no que se dedicaba a rastrear a talentos, en particular de Ferrari, para asegurarse las victorias y el dominio. Lorenzo Sassi, que se sumó desde la Scuderia por consejo de James Allison –otro ex Maranello- tomará el lugar de Hodgkinson.

Siete veces campeón del mundo, cazador de récords –el fin de semana podría marcar su pole número 100 en la F.1-, Hamilton no se deja arrastrar por la batalla psicológica. “No tengo que centrarme en estas cosas. Desde fuera es interesante ver las pequeñas disputas que tiene la gente, pero no es algo que me quite energía ni a la que le dedique tiempo. Tengo al mejor aliado en Toto Wolff, que trabaja para gestionar al equipo y que éste rinda al máximo. Todo nuestro personal es increíble, no es una sorpresa que el resto quiera a los mejores”, la respuesta del piloto británico, que esquiva el ruido externo y con su mensaje fortalece e inspira el plan de Mercedes.

Valtteri Bottas aplaude a su compañero Lewis Hamilton en el podio de Bahrein; el finlandés recibió el apoyo del séptuple campeón y de Toto Wolff, después de los rumores sobre un reemplazo a mitad de la temporada Fotobaires

Para reforzar la embestida, la rueda de prensa de los pilotos de Mercedes en Montmeló tuvo un eje particular: la posibilidad de que Geroge Russell –en Williams- reemplace a Bottas a mitad de la temporada, rumor que lanzó el diario británico Daily Mail. “Sé que no lo van a hacer, porque como equipo no hacemos esas cosas. Hay un solo equipo que hace este tipo de juegos en la F.1 y no somos nosotros”, disparó Bottas, que sin mencionarlo le apuntó a RBR, que en los últimos seis años cambió en dos oportunidades a uno de sus pilotos a mitad del calendario. En 2019, Alexander Albon reemplazó a Pierre Gasly, que fue degradado a Toro Rosso, ahora Alpha Tauri; tres años antes, Verstappen tomó la butaca del ruso Daniil Kvyat, casualmente a partir del Gran Premio de España.

Max Verstappen en el circuito de Motmeló; el piloto neerlandés es la mejor espada de Red Bull Racing para romper la hegemonía de Mercedes Fotobaires

Las palabras del finlandés, que hizo la pole en Portugal y marcha cuarto en el campeonato, a 37 puntos de Hamilton, tuvieron un fuerte apoyo de su compañero de equipo y de Wolff. “Creo que tenemos la mejor dupla de pilotos en términos de resultados, de equilibrio dentro de la escudería y para desarrollar el auto. En algún momento todo va a cambiar: yo no voy a estar aquí para siempre y Valtteri, tampoco. Pero cumplimos en todo momento en los últimos años y lo seguimos haciendo ahora: el marcó la pole en el GP anterior, creo que deberían darle un respiro dejar que se centre en la temporada”, la defensa que ensayó Hamilton. “Es una tontería: Bottas es muy bueno, puede competir contra cualquiera de la parrilla y una y otra vez es capaz de ser más rápido que Lewis, como ocurrió en Portimao”, apuntaló Wolff.

Max Verstappen supera a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Emilia Romagna, en el circuito de Imola; el duelo entre Red Bull Racing y Mercedes ofrecerá un nuevo episodio el fin de semana en España MIGUEL MEDINA - AFP

Red Bull Racing dominó la F.1 entre 2010 y 2013, con las cuatro coronas de Sebastian Vettel. Mercedes le arrebató el protagonismo con los seis títulos de Hamilton y el que celebró Nico Rosberg y no tiene intenciones de entregar el mando. La rivalidad queda expuesta en la pista y también en las negociaciones que se tejen fuera de los circuitos. Un juego psicológico que no tiene espacio para los débiles.